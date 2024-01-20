ماكرون يدعو شركات الصناعة الدفاعية في فرنسا إلى تسريع إنتاجها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شركات الصناعات الدفاعية الفرنسية على تعزيز الإنتاج والابتكار، في الوقت الذي تسعى فيه أوروبا جاهدة لزيادة إمدادات الأسلحة لدعم أوكرانيا.
منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، دفع ماكرون الصناعة الدفاعية إلى التحول إلى“وضع الحرب”، مكررا دعوته خلال زيارة إلى قاعدة شيربور البحرية شمال غرب فرنسا.
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وقال ماكرون، في خطابه أمام القوات المسلحة الفرنسية بمناسبة العام الجديد:“علينا تكثيف التحول الذي بدأناه” للاستجابة بسرعة أكبر لحاجات أوكرانيا في حربها ضد روسيا.
وأضاف“لا يمكننا أن ندع روسيا تعتقد أنها قادرة على الانتصار”، محذرا من أن“انتصار روسيا سيعني نهاية الأمن الأوروبي”؛ حسبما نقلت فرانس برس.
وقال ماكرون:“يجب ألا نقبل مجددا بمهل الإنتاج التي تمتد على عدة سنوات”.
وأضاف أنه من المتوقع أن تقوم الشركات الدفاعية بزيادة سرعة وحجم انتاجها وكذلك الابتكار.
وقال ماكرون، إن بعض شركات الصناعة الدفاعية كانت بطيئة في فهم“أهمية القدرة على التسليم بسرعة”، و”خلال العام ونصف العام الماضيين تخلفت عن بعض العقود احيانا وهو امر مؤسف”.
وحذرت أوكرانيا الخميس من أن جيشها يواجه نقصا“حقيقيا وملحا للغاية” في الذخيرة.
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