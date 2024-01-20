ماكرون يدعو شركات الصناعة الدفاعية في فرنسا إلى تسريع إنتاجها

MENAFN - Al-Borsa News) حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شركات الصناعات الدفاعية الفرنسية على تعزيز الإنتاج والابتكار، في الوقت الذي تسعى فيه أوروبا جاهدة لزيادة إمدادات الأسلحة لدعم أوكرانيا.

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، دفع ماكرون الصناعة الدفاعية إلى التحول إلى“وضع الحرب”، مكررا دعوته خلال زيارة إلى قاعدة شيربور البحرية شمال غرب فرنسا.

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وقال ماكرون، في خطابه أمام القوات المسلحة الفرنسية بمناسبة العام الجديد:“علينا تكثيف التحول الذي بدأناه” للاستجابة بسرعة أكبر لحاجات أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وأضاف“لا يمكننا أن ندع روسيا تعتقد أنها قادرة على الانتصار”، محذرا من أن“انتصار روسيا سيعني نهاية الأمن الأوروبي”؛ حسبما نقلت فرانس برس.

وقال ماكرون:“يجب ألا نقبل مجددا بمهل الإنتاج التي تمتد على عدة سنوات”.

وأضاف أنه من المتوقع أن تقوم الشركات الدفاعية بزيادة سرعة وحجم انتاجها وكذلك الابتكار.

وقال ماكرون، إن بعض شركات الصناعة الدفاعية كانت بطيئة في فهم“أهمية القدرة على التسليم بسرعة”، و”خلال العام ونصف العام الماضيين تخلفت عن بعض العقود احيانا وهو امر مؤسف”.

وحذرت أوكرانيا الخميس من أن جيشها يواجه نقصا“حقيقيا وملحا للغاية” في الذخيرة.