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صادرات المركبات التجارية الصينية ترتفع 32.2% خلال 2023

1/20/2024 4:16:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات، ارتفاع مبيعات المركبات التجارية في الصين بنسبة 20% على أساس سنوي في عام 2023.

وأشارت بيانات الجمعية الصينية لمُصنّعي السيارات، إلى بيع إجمالي 3.26 مليون مركبة محلياً خلال العام الماضي.

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وقالت الجمعية، إن الصين صدّرت نحو 770 ألف مركبة تجارية في عام 2023، بقفزة نسبتها 32.2% عن العام الأسبق.

وكشفت البيانات أيضاً ارتفاع مبيعات الشاحنات في البلاد بنسبة 22.4% على أساس سنوي في عام 2023، بينما ارتفعت مبيعات الحافلات بنسبة 20.6%.

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