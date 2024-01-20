صادرات المركبات التجارية الصينية ترتفع 32.2% خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، ارتفاع مبيعات المركبات التجارية في الصين بنسبة 20% على أساس سنوي في عام 2023.

وأشارت بيانات الجمعية الصينية لمُصنّعي السيارات، إلى بيع إجمالي 3.26 مليون مركبة محلياً خلال العام الماضي.

موضوعات“الخزانة الأمريكية”: واشنطن وبكين تتفقان على مواصلة الاجتماعات بشكل منتظم التجارة الخارجية لمنطقة شيتسانج الصينية تسجل 1.54 مليار دولار بـ2023 الناتج المحلي الإجمالي لـ”تيانجين” الصينية يرتفع 4.3% في 2023

وقالت الجمعية، إن الصين صدّرت نحو 770 ألف مركبة تجارية في عام 2023، بقفزة نسبتها 32.2% عن العام الأسبق.

وكشفت البيانات أيضاً ارتفاع مبيعات الشاحنات في البلاد بنسبة 22.4% على أساس سنوي في عام 2023، بينما ارتفعت مبيعات الحافلات بنسبة 20.6%.