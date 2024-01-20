صادرات المركبات التجارية الصينية ترتفع 32.2% خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، ارتفاع مبيعات المركبات التجارية في الصين بنسبة 20% على أساس سنوي في عام 2023.
وأشارت بيانات الجمعية الصينية لمُصنّعي السيارات، إلى بيع إجمالي 3.26 مليون مركبة محلياً خلال العام الماضي.
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وقالت الجمعية، إن الصين صدّرت نحو 770 ألف مركبة تجارية في عام 2023، بقفزة نسبتها 32.2% عن العام الأسبق.
وكشفت البيانات أيضاً ارتفاع مبيعات الشاحنات في البلاد بنسبة 22.4% على أساس سنوي في عام 2023، بينما ارتفعت مبيعات الحافلات بنسبة 20.6%.
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