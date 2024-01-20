واردات الصين من الفحم تقفز 62% رغم ارتفاع الإنتاج محليًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، ارتفاع إنتاج الفحم الخام في الصين
بنسبة 1.9% على أساس سنوي، ليسجل 410 ملايين طن في ديسمبر 2023.
وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء، إن وتيرة النمو كانت أقل بـ2.7 نقطة مئوية مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.
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وأظهرت البيانات، أن الصين أنتجت 4.66 مليار طن من الفحم الخام في عام 2023، بزيادة 2.9% على أساس سنوي.
وفي شهر ديسمبر وحده، استوردت البلاد 47.3 مليون طن من الفحم، بزيادة 53% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الواردات 470 مليون طن العام الماضي، بزيادة 61.8% على أساس سنوي.
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