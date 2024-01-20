واردات الصين من الفحم تقفز 62% رغم ارتفاع الإنتاج محليًا

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، ارتفاعبنسبة 1.9% على أساس سنوي، ليسجل 410 ملايين طن في ديسمبر 2023.

وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء، إن وتيرة النمو كانت أقل بـ2.7 نقطة مئوية مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.

موضوعات“الخزانة الأمريكية”: واشنطن وبكين تتفقان على مواصلة الاجتماعات بشكل منتظم التجارة الخارجية لمنطقة شيتسانج الصينية تسجل 1.54 مليار دولار بـ2023 الناتج المحلي الإجمالي لـ”تيانجين” الصينية يرتفع 4.3% في 2023

وأظهرت البيانات، أن الصين أنتجت 4.66 مليار طن من الفحم الخام في عام 2023، بزيادة 2.9% على أساس سنوي.

وفي شهر ديسمبر وحده، استوردت البلاد 47.3 مليون طن من الفحم، بزيادة 53% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الواردات 470 مليون طن العام الماضي، بزيادة 61.8% على أساس سنوي.