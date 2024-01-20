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الإسكان تمنح تيسيرات جديدة للمستثمرين

1/20/2024 4:16:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان ، عن منح بعض التيسيرات والتعديلات التى يتم التعامل بها فيما يخص الأراضى الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية بالمدن الجديدة.

يأتى ذلك حرصاً من هيئة المجتمعات العمرانية على دعم وتشجيع المستثمرين فيما يخص الأراضى الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية بالمدن الجديدة، وفى ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية.

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وأشار وزير الإسكان إلى أنه يتم منح التيسيرات على النحو التالى:- عدم استحقاق أية علاوات للتخديم الخارجى أو التخديم للخارج لأنشطة الفنادق والجامعات حال الموافقة على إقامتها بالمشروعات العمرانية المتكاملة، والسماح للمطور الصناعى بتخطيط وتقسيم قطع أراض صناعية حتى نسبة 75% من إجمالى مساحة المشروع على ألا تقل نسبة الطرق والفراغات والمناطق الخضراء والخدمات عن 25% من إجمالى مساحة أرض المشروع.

وأوضح أنه يتم الالتزام بالضوابط والشروط العامة الآتية: سلامة كامل موقف قطع الأراضى، وعدم التعارض مع العقود المبرمة مع العملاء إن وجدت، والالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقاً للكود المصرى للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض، والتنازل عن أى دعاوى قضائية قبل منح تلك التيسيرات، والالتزام بأخذ موافقات جهات الاختصاص التى قد تكون مطلوبة.

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