الإسكان تمنح تيسيرات جديدة للمستثمرين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان
، عن منح بعض التيسيرات والتعديلات التى يتم التعامل بها فيما يخص الأراضى الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية بالمدن الجديدة.
يأتى ذلك حرصاً من هيئة المجتمعات العمرانية على دعم وتشجيع المستثمرين فيما يخص الأراضى الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية بالمدن الجديدة، وفى ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية.
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وأشار وزير الإسكان إلى أنه يتم منح التيسيرات على النحو التالى:- عدم استحقاق أية علاوات للتخديم الخارجى أو التخديم للخارج لأنشطة الفنادق والجامعات حال الموافقة على إقامتها بالمشروعات العمرانية المتكاملة، والسماح للمطور الصناعى بتخطيط وتقسيم قطع أراض صناعية حتى نسبة 75% من إجمالى مساحة المشروع على ألا تقل نسبة الطرق والفراغات والمناطق الخضراء والخدمات عن 25% من إجمالى مساحة أرض المشروع.
وأوضح أنه يتم الالتزام بالضوابط والشروط العامة الآتية: سلامة كامل موقف قطع الأراضى، وعدم التعارض مع العقود المبرمة مع العملاء إن وجدت، والالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقاً للكود المصرى للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض، والتنازل عن أى دعاوى قضائية قبل منح تلك التيسيرات، والالتزام بأخذ موافقات جهات الاختصاص التى قد تكون مطلوبة.
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