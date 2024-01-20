بنك التنمية الصيني يصدر قروض طلابية بنحو 60 مليار يوان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدر بنك التنمية الصيني، قروض طلابية بقيمة 59.9 مليار يوان (8.42 مليار دولار ) في عام 2023.
وقال البنك، إن هذا الحجم يمثل أكثر من 85% من إجمالي القروض الطلابية الوطنية الصادرة في الصين العام الماضي، ما يوفر الدعم المالي لـ5.63 مليون طالب.
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وفي العام الماضي، مدد البنك أيضاً فترات السداد الرئيسي للقروض الطلابية لحوالي 250 ألف خريج وخفّض أسعار الفائدة على القروض الطلابية لأكثر من 9 ملايين طالب بقروض.
وبحلول نهاية عام 2023، أصدر البنك قروضاً طلابية وطنية بقيمة 376.6 مليار يوان، وموّل 20 مليون طالب يعانون من صعوبات مالية في جميع أنحاء البلاد.
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