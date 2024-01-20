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بنك التنمية الصيني يصدر قروض طلابية بنحو 60 مليار يوان

1/20/2024 4:16:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أصدر بنك التنمية الصيني، قروض طلابية بقيمة 59.9 مليار يوان (8.42 مليار دولار ) في عام 2023.

وقال البنك، إن هذا الحجم يمثل أكثر من 85% من إجمالي القروض الطلابية الوطنية الصادرة في الصين العام الماضي، ما يوفر الدعم المالي لـ5.63 مليون طالب.

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وفي العام الماضي، مدد البنك أيضاً فترات السداد الرئيسي للقروض الطلابية لحوالي 250 ألف خريج وخفّض أسعار الفائدة على القروض الطلابية لأكثر من 9 ملايين طالب بقروض.

وبحلول نهاية عام 2023، أصدر البنك قروضاً طلابية وطنية بقيمة 376.6 مليار يوان، وموّل 20 مليون طالب يعانون من صعوبات مالية في جميع أنحاء البلاد.

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