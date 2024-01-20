صادرات شاحنات الـبيك أب الصينية ترتفع 16% ديسمبر الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، ارتفاع مبيعات الشاحنات الصغيرة“بيك أب” في الصين بنسبة 10.3% على أساس سنوي في شهر ديسمبر من العام الماضي، حيث عززت سياسات تعزيز الاستهلاك في البلاد نمو الطلب.
وبحسب بيانات الجمعية الصينية لسيارات الركاب، تم بيع إجمالي 48 ألف شاحنة صغيرة في الصين الشهر الماضي، بزيادة 5% مقارنة بشهر نوفمبر 2023.
موضوعات متعلقة
“الخزانة الأمريكية”: واشنطن وبكين تتفقان على مواصلة الاجتماعات بشكل منتظم التجارة الخارجية لمنطقة شيتسانج الصينية تسجل 1.54 مليار دولار بـ2023 الناتج المحلي الإجمالي لـ”تيانجين” الصينية يرتفع 4.3% في 2023
وقالت الجمعية إن صادرات البلاد من الشاحنات الصغيرة ارتفعت بنسبة 16% على أساس سنوي في شهر ديسمبر الماضي.
وأضافت أنه على مدار العام بأكمله، انخفضت مبيعات الشاحنات الصغيرة بنسبة 0.2% لتصل إلى 512 ألف وحدة.
MENAFN20012024000202011048ID1107744969
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.