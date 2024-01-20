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صادرات شاحنات الـبيك أب الصينية ترتفع 16% ديسمبر الماضي

1/20/2024 4:16:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات، ارتفاع مبيعات الشاحنات الصغيرة“بيك أب” في الصين بنسبة 10.3% على أساس سنوي في شهر ديسمبر من العام الماضي، حيث عززت سياسات تعزيز الاستهلاك في البلاد نمو الطلب.

وبحسب بيانات الجمعية الصينية لسيارات الركاب، تم بيع إجمالي 48 ألف شاحنة صغيرة في الصين الشهر الماضي، بزيادة 5% مقارنة بشهر نوفمبر 2023.

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وقالت الجمعية إن صادرات البلاد من الشاحنات الصغيرة ارتفعت بنسبة 16% على أساس سنوي في شهر ديسمبر الماضي.

وأضافت أنه على مدار العام بأكمله، انخفضت مبيعات الشاحنات الصغيرة بنسبة 0.2% لتصل إلى 512 ألف وحدة.

MENAFN20012024000202011048ID1107744969

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