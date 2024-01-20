صادرات شاحنات الـبيك أب الصينية ترتفع 16% ديسمبر الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، ارتفاع مبيعات الشاحنات الصغيرة“بيك أب” في الصين بنسبة 10.3% على أساس سنوي في شهر ديسمبر من العام الماضي، حيث عززت سياسات تعزيز الاستهلاك في البلاد نمو الطلب.

وبحسب بيانات الجمعية الصينية لسيارات الركاب، تم بيع إجمالي 48 ألف شاحنة صغيرة في الصين الشهر الماضي، بزيادة 5% مقارنة بشهر نوفمبر 2023.

موضوعات“الخزانة الأمريكية”: واشنطن وبكين تتفقان على مواصلة الاجتماعات بشكل منتظم التجارة الخارجية لمنطقة شيتسانج الصينية تسجل 1.54 مليار دولار بـ2023 الناتج المحلي الإجمالي لـ”تيانجين” الصينية يرتفع 4.3% في 2023

وقالت الجمعية إن صادرات البلاد من الشاحنات الصغيرة ارتفعت بنسبة 16% على أساس سنوي في شهر ديسمبر الماضي.

وأضافت أنه على مدار العام بأكمله، انخفضت مبيعات الشاحنات الصغيرة بنسبة 0.2% لتصل إلى 512 ألف وحدة.