7.6 مليار يوان قروضا للزراعة من بنك التنمية الصيني

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بنك التنمية الصيني يقرض 7.6 مليار يوان لدعم الأراضي الزراعية عالية المستوى
أصدر بنك التنمية الصيني، قروضاً تبلغ قيمتها الإجمالية 7.6 مليار يوان (نحو 1.07 مليار دولار) في عام 2023 لدعم زراعة الأراضي.
وقال البنك إن هذه الأموال استهدفت بشكل رئيسي دعم زراعة الأراضي الزراعية عالية المستوى ومشروعات تطوير البنية التحتية للأراضي الزراعية في سيتشوان وهونان وقوانجشي وجيانجسو وشينجيانج وقويتشو وتشونجتشينج ولياونينج خلال الفترة المذكورة.
موضوعات متعلقة
“الخزانة الأمريكية”: واشنطن وبكين تتفقان على مواصلة الاجتماعات بشكل منتظم التجارة الخارجية لمنطقة شيتسانج الصينية تسجل 1.54 مليار دولار بـ2023 الناتج المحلي الإجمالي لـ”تيانجين” الصينية يرتفع 4.3% في 2023
وبالإضافة إلى ذلك، أصدر البنك قروضاً ذات أغراض خاصة لزراعة الأراضي الزراعية لضمان الأمن الغذائي.
وأضاف البنك أنه وبالنظر إلى المستقبل، سيركز على دعم الحلقات الضعيفة والاستفادة الجيدة من القروض ذات الأغراض الخاصة واتخاذ خطوات لدعم التحديث الزراعي بخدمات مالية أفضل.
MENAFN20012024000202011048ID1107744968
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.