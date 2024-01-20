7.6 مليار يوان قروضا للزراعة من بنك التنمية الصيني

MENAFN - Al-Borsa News) بنك التنمية الصيني يقرض 7.6 مليار يوان لدعم الأراضي الزراعية عالية المستوىأصدر بنك التنمية الصيني، قروضاً تبلغ قيمتها الإجمالية 7.6 مليار يوان (نحو 1.07 مليار دولار) في عام 2023 لدعم زراعة الأراضي.

وقال البنك إن هذه الأموال استهدفت بشكل رئيسي دعم زراعة الأراضي الزراعية عالية المستوى ومشروعات تطوير البنية التحتية للأراضي الزراعية في سيتشوان وهونان وقوانجشي وجيانجسو وشينجيانج وقويتشو وتشونجتشينج ولياونينج خلال الفترة المذكورة.

موضوعات“الخزانة الأمريكية”: واشنطن وبكين تتفقان على مواصلة الاجتماعات بشكل منتظم التجارة الخارجية لمنطقة شيتسانج الصينية تسجل 1.54 مليار دولار بـ2023 الناتج المحلي الإجمالي لـ”تيانجين” الصينية يرتفع 4.3% في 2023

وبالإضافة إلى ذلك، أصدر البنك قروضاً ذات أغراض خاصة لزراعة الأراضي الزراعية لضمان الأمن الغذائي.

وأضاف البنك أنه وبالنظر إلى المستقبل، سيركز على دعم الحلقات الضعيفة والاستفادة الجيدة من القروض ذات الأغراض الخاصة واتخاذ خطوات لدعم التحديث الزراعي بخدمات مالية أفضل.