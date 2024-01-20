الرعاية الصحية تبحث التعاون مع IMM الفرنسية لتعزيز السياحة العلاجية بمصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مع ممثلي IMM مونتسوريس الفرنسية، عقد شراكة وتعاون استراتيجي بين الجانبين في مجالات متعددة للرعاية الصحية المتقدمة، والاستشارات الطبية عن بُعد Second Opinion Consultants، بالإضافة إلى تعزيز السياحة العلاجية والاستثمار الصحي في مصر.
واستعرض السبكي، خلال اللقاء، التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة، وجهود هيئة الرعاية الصحية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين، ومنشآتها الصحية وبنيتها التحتية المتطورة، والتزامها بمواكبة التطورات العالمية في مجال الرقمنة والخدمات ومعايير الجودة، وحصولها على الاعتمادات القومية والدولية، وتدريب الموارد البشرية، ومشروعها للسياحة العلاجية“نرعاك في مصر”، واهتمامها بالانفتاح وتعزيز الشراكات الدولية.
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وأشار إلى دراسة توقيع بروتوكول تعاون مع IMM لتعزيز التعاون والتبادل الطبي في علاج المرضى، والعلمي لتبادل الخبرات ورفع كفاءة مقدمي الخدمات الصحية في مجالات علاج أمراض وجراحات الأورام والقلب، والذي يعد منهجًا فعالًا ومجديًا لتحسين الرعاية الصحية للمرضى في مختلف الأنحاء، كما ناقش التطلع نحو إنشاء منصة تنسيقية“HUP” لهذا الغرض.
وتابع السبكي مؤكدًا اهتمام هيئة الرعاية الصحية بتشجيع الاستثمار الصحي، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاق التواجد في الدول العربية والأفريقية والعالم تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية، ومؤكدًا أن السوق المصري واعِد ومحفِّز.
وأكد أهمية الانفتاح وتعزيز الشراكات الدولية لمواكبة أحدث التطورات العالمية في مجالات الرعاية الصحية المتقدمة، ورفع مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة في الرعاية الصحية والسياحة العلاجية والاستثمار، لافتًا إلى تشكيل مجموعة عمل بين هيئة الرعاية الصحية ومونتسريوس الفرنسية لوضع أطر بروتوكول التعاون المرتقب بينهما.
ومن جانبهم، أشاد ممثلو IMM بالجهود المبذولة وإنجازات هيئة الرعاية الصحية وانعاكاساتها الإيجابية على سرعة تطور الرعاية الصحية في مصر، مؤكدين الاستعداد الكامل لتعزيز التعاون المصري الفرنسي في شتى مجالات الرعاية الصحية المتقدمة خلال الفترة القادمة، وأعربوا عن تفاؤلهم بمستقبل التعاون المشترك.
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