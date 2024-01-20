اللحم البقري الأمريكي يحافظ على صدارته في السوق الكورية بـ2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات رسمية، أن واردات كوريا الجنوبية من اللحم البقري الأمريكي مثلت 52% من مجمل وارداتها من اللحم البقري العام الماضي.
واستوردت كوريا الجنوبية 472.866 طنا من لحوم البقر في العام الماضي، من بينها 245.686 طنا من الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا للبيانات الصادرة عن اتحاد تصدير اللحوم الأمريكي.
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وذكر الاتحاد، أن الولايات المتحدة حافظت على صدارتها في السوق الكورية للحم البقري المستورد للسنة السابعة على التوالي منذ عام 2017 حتى العام الماضي.
ومن جانب آخر، استحوذت الواردت من الولايات المتحدة على 31.5% من سوق لحم الخنزير المستورد في كوريا الجنوبية العام الماضي.
المصدر:
MENAFN20012024000202011048ID1107744966
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