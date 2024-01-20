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اللحم البقري الأمريكي يحافظ على صدارته في السوق الكورية بـ2023

1/20/2024 4:16:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات رسمية، أن واردات كوريا الجنوبية من اللحم البقري الأمريكي مثلت 52% من مجمل وارداتها من اللحم البقري العام الماضي.

واستوردت كوريا الجنوبية 472.866 طنا من لحوم البقر في العام الماضي، من بينها 245.686 طنا من الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا للبيانات الصادرة عن اتحاد تصدير اللحوم الأمريكي.

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وذكر الاتحاد، أن الولايات المتحدة حافظت على صدارتها في السوق الكورية للحم البقري المستورد للسنة السابعة على التوالي منذ عام 2017 حتى العام الماضي.

ومن جانب آخر، استحوذت الواردت من الولايات المتحدة على 31.5% من سوق لحم الخنزير المستورد في كوريا الجنوبية العام الماضي.

المصدر:

MENAFN20012024000202011048ID1107744966

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