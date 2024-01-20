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السعودية تحقق تعافيا بنسبة 156% في السياح الوافدين خلال 2023

1/20/2024 4:16:12 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت منظمة السياحة العالمية، اليوم السبت أن المملكة العربية السعودية حققت تعافيا بنسبة 156% بأعداد السياح الوافدين خلال العام الماضي مقارنة بعام 2019.

جاء ذلك – وفقا لقناة الإخبارية – في تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية، رصد معدلات التعافي في قطاع السياحة بالمملكة.

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وكانت وزارة السياحة قد أعلنت في وقت سابق أن المملكة حققت أعلى رقم تاريخي في إنفاق الزوار القادمين إليها حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، وذلك بحجم إنفاق يتجاوز الـ100 مليار ريال.

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