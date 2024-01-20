السعودية تحقق تعافيا بنسبة 156% في السياح الوافدين خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت منظمة السياحة العالمية، اليوم السبت أن المملكة العربية السعودية حققت تعافيا بنسبة 156% بأعداد السياح الوافدين خلال العام الماضي مقارنة بعام 2019.
جاء ذلك – وفقا لقناة الإخبارية – في تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية، رصد معدلات التعافي في قطاع السياحة بالمملكة.
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وكانت وزارة السياحة قد أعلنت في وقت سابق أن المملكة حققت أعلى رقم تاريخي في إنفاق الزوار القادمين إليها حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، وذلك بحجم إنفاق يتجاوز الـ100 مليار ريال.
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