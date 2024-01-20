الناتج المحلي الإجمالي لـتيانجين الصينية يرتفع 4.3% في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لبلدية تيانجين الصينية بنسبة 4.3% على أساس سنوي في عام 2023؛ مسجلا 1.67 تريليون يوان (235 مليار دولار).

وسجلت القيمة المُضافة لقطاع الزراعة في تيانجين خلال العام الماضي نحو 26.9 مليار يوان، بزيادة 1.2% على أساس سنوي، في حين تجاوزت القيمة المُضافة لقطاع الصناعة 598.2 مليار يوان، بزيادة 3.2% على أساس سنوي.

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ونمت القيمة المُضافة لقطاع الخدمات في البلدية بنسبة 4.9% لتصل إلى ما يقرب من 1.05 تريليون يوان.