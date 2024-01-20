التجارة الخارجية لمنطقة شيتسانج الصينية تسجل 1.54 مليار دولار بـ2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت الجمارك الصينية، إن منطقة شيتسانج سجّلت نمواً في تجارتها الخارجية من السلع بنسبة 138.3% على أساس سنوي لتصل إلى قرابة 10.98 مليار يوان (1.54 مليار دولار) في عام 2023.
وأضافت أن المنطقة تاجرت مع 175 دولة ومنطقة في العام الماضي، حيث بلغ إجمالي وارداتها وصادراتها من نيبال التي تعد أكبر شريك لها، 2.77 مليار يوان تقريباً، بزيادة 77.2% على أساس سنوي.
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وارتفعت صادرات شيتسانج من المنتجات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 59.5% على أساس سنوي في عام 2023، فيما سجلت وارداتها من المنتجات فائقة التكنولوجيا والسلع السائبة نمواً قوياً.
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