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التجارة الخارجية لمنطقة شيتسانج الصينية تسجل 1.54 مليار دولار بـ2023

1/20/2024 4:16:12 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت الجمارك الصينية، إن منطقة شيتسانج سجّلت نمواً في تجارتها الخارجية من السلع بنسبة 138.3% على أساس سنوي لتصل إلى قرابة 10.98 مليار يوان (1.54 مليار دولار) في عام 2023.

وأضافت أن المنطقة تاجرت مع 175 دولة ومنطقة في العام الماضي، حيث بلغ إجمالي وارداتها وصادراتها من نيبال التي تعد أكبر شريك لها، 2.77 مليار يوان تقريباً، بزيادة 77.2% على أساس سنوي.

موضوعات متعلقة “الخزانة الأمريكية”: واشنطن وبكين تتفقان على مواصلة الاجتماعات بشكل منتظم الناتج المحلي الإجمالي لـ”تيانجين” الصينية يرتفع 4.3% في 2023 السعودية تحقق تعافيا بنسبة 156% في السياح الوافدين خلال 2023

وارتفعت صادرات شيتسانج من المنتجات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 59.5% على أساس سنوي في عام 2023، فيما سجلت وارداتها من المنتجات فائقة التكنولوجيا والسلع السائبة نمواً قوياً.

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