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الخزانة الأمريكية: واشنطن وبكين تتفقان على مواصلة الاجتماعات بشكل منتظم

1/20/2024 4:16:12 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على ضرورة مواصلة الاجتماعات بينهما بشكل منتظم.

وقالت الوزارة، حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم -” إن الاجتماعات التي عقدت بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين في بكين اختتمت باتفاق الجانبين على ضرورة مواصلة الاجتماعات فيما بينهما بشكل منتظم، وتضمنت مناقشات حول قضايا الاستقرار المالي وأسواق رأس المال والمؤسسات المالية الدولية والتمويل المستدام والمدفوعات والبيانات عبر الحدود وجهود مكافحة غسل الأموال”.

موضوعات متعلقة التجارة الخارجية لمنطقة شيتسانج الصينية تسجل 1.54 مليار دولار بـ2023 الناتج المحلي الإجمالي لـ”تيانجين” الصينية يرتفع 4.3% في 2023 السعودية تحقق تعافيا بنسبة 156% في السياح الوافدين خلال 2023

وأضافت“أن المسؤولين الأمريكيين أشاروا أيضا خلال اجتماعهم إلى أن وزيرة الخزانة جانيت يلين تتطلع إلى العودة لزيارة الصين في الوقت المناسب”.

المصدر:

MENAFN20012024000202011048ID1107744962

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