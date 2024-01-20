الخزانة الأمريكية: واشنطن وبكين تتفقان على مواصلة الاجتماعات بشكل منتظم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على ضرورة مواصلة الاجتماعات بينهما بشكل منتظم.
وقالت الوزارة، حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم -” إن الاجتماعات التي عقدت بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين في بكين اختتمت باتفاق الجانبين على ضرورة مواصلة الاجتماعات فيما بينهما بشكل منتظم، وتضمنت مناقشات حول قضايا الاستقرار المالي وأسواق رأس المال والمؤسسات المالية الدولية والتمويل المستدام والمدفوعات والبيانات عبر الحدود وجهود مكافحة غسل الأموال”.
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وأضافت“أن المسؤولين الأمريكيين أشاروا أيضا خلال اجتماعهم إلى أن وزيرة الخزانة جانيت يلين تتطلع إلى العودة لزيارة الصين في الوقت المناسب”.
المصدر:
MENAFN20012024000202011048ID1107744962
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