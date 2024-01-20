مؤتمر بالولايات المتحدة يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- طالب مشاركون في مؤتمر خاص بقطاع غزة، عقد في الولايات المتحدة الأميركية، بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحرب الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وعُقد المؤتمر من قبل 13 مؤسسة تعمل على مستوى الولايات المتحدة، ومن بينها المجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة، تحت رعاية القس جيسي، وحضره آلاف الأشخاص عبر "النت" وبشكل شخصي، وتحدث فيه العديد من أعضاء الكونغرس، منهم تشاي غارسيا، وجونتان جاكسون، وسمر لي، وغيرهم، وأيضا شخصيات معروفة على مستوى الولايات المتحدة مثل: الدكتور كورنيل ويست، والبروفيسور مارك لومانت، والبروفيسور وبتير بينبرات، والدكتور جيمس زوغبي، والبروفيسور جون ضبيط، وغيرهم.

وبدأ المؤتمر بكلمة ترحيبية من المدير التنفيذي لمؤسسة القس جيسي جاكسون- تحالف Rainbow PUSH، الأسقف فريدريك هانس الثالت.

وشدد المتحدثون وأعضاء الكونغرس المشاركون في المؤتمر، على ضرورة الوقف الفوري لما يجري من مجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي تنفذ من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة برئاسة نتنياهو.

وطالبوا بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، وحثوا الولايات المتحدة على العمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية التي تشرف عليها الأمم المتحدة إلى غزة دون عوائق، مثل التسليم الفوري للمساعدات المنقذة للحياة، وإعادة الإعمار، وإعادة الاستقرار، وعودة الفلسطينيين النازحين إلى منازلهم وأحيائهم.

واتفق رؤساء المؤسسات الـ13 على متابعة العمل سويا في المستقبل.



