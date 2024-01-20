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أعضاء في الكونغرس عن الحزب الديمقراطي يحثون الإدارة الأميركية على رفض التهجير من غزة

1/20/2024 4:13:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN-حث العشرات من أعضاء الكونغرس، عن الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي جو بايدن، الإدارة الأميركية على معارضة الولايات المتحدة بشدة "التهجير القسري والدائم" للفلسطينيين من قطاع غزة.

ووقع الرسالة الموجهة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، 60 عضوا، من بينهم النائبان أيانا بريسلي وجيمي راسكين، فيما يكشف عن شعور بالقلق، من اليسار بخاصة، من فداحة الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين، بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجاء في الرسالة "نحثكم على مواصلة التأكيد على التزام الولايات المتحدة الراسخ بهذا الموقف، ونطلب منكم تقديم توضيحات عن بنود معينة في طلب التمويل التكميلي الإنساني والأمني المقدم من الإدارة".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في رده على الرسالة، "أنه يتعين ألا يكون هناك أي تهجير قسري للفلسطينيين سواء داخل قطاع غزة أو خارجه".

وذكر المتحدث أن الوزارة رفضت تصريحات من بعض المسؤولين الإسرائيليين التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.

من جهة أخرى، قالت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إن 18 سيناتورا ديمقراطيا يؤيدون تعديلا يلزم أي دولة تتلقى تمويلا إضافيا، باستخدام تلك الأموال وفقا للقانون الأميركي والقانون الإنساني الدولي، وقانون النزاعات المسلحة.

MENAFN20012024000205011050ID1107744954

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