أعضاء في الكونغرس عن الحزب الديمقراطي يحثون الإدارة الأميركية على رفض التهجير من غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN-حث العشرات من أعضاء الكونغرس، عن الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي جو بايدن، الإدارة الأميركية على معارضة الولايات المتحدة بشدة "التهجير القسري والدائم" للفلسطينيين من قطاع غزة.
ووقع الرسالة الموجهة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، 60 عضوا، من بينهم النائبان أيانا بريسلي وجيمي راسكين، فيما يكشف عن شعور بالقلق، من اليسار بخاصة، من فداحة الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين، بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وجاء في الرسالة "نحثكم على مواصلة التأكيد على التزام الولايات المتحدة الراسخ بهذا الموقف، ونطلب منكم تقديم توضيحات عن بنود معينة في طلب التمويل التكميلي الإنساني والأمني المقدم من الإدارة".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في رده على الرسالة، "أنه يتعين ألا يكون هناك أي تهجير قسري للفلسطينيين سواء داخل قطاع غزة أو خارجه".
وذكر المتحدث أن الوزارة رفضت تصريحات من بعض المسؤولين الإسرائيليين التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.
من جهة أخرى، قالت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إن 18 سيناتورا ديمقراطيا يؤيدون تعديلا يلزم أي دولة تتلقى تمويلا إضافيا، باستخدام تلك الأموال وفقا للقانون الأميركي والقانون الإنساني الدولي، وقانون النزاعات المسلحة.
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