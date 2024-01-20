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محدث/ رويترز : اغتيال مسؤول في الحرس الثوري الإيراني بغارة إسرائيلية على حي المزة بدمشق

1/20/2024 4:13:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) دمشق/PNN-قالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم السبت، إن هجوما استهدف مبنى سكنيا في حي المزة بدمشق، وأوضحت أن الهجوم "ناجم عن عدوان إسرائيلي على الأغلب".

وذكرت وسائل إعلام سورية أن الهجوم أسفر عن استشهاد 4 أشخاص.

من جانبها، نقلت رويترز عن مصدر في تحالف إقليمي مؤيد لسوريا قوله إن الهجوم غارة إسرائيلية وأسفر عن مقتل مسؤول بالحرس الثوري الإيراني.


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