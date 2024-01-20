محدث/ رويترز : اغتيال مسؤول في الحرس الثوري الإيراني بغارة إسرائيلية على حي المزة بدمشق

(MENAFN
- Palestine News Network )
دمشق/PNN-قالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم السبت، إن هجوما استهدف مبنى سكنيا في حي المزة بدمشق، وأوضحت أن الهجوم "ناجم عن عدوان إسرائيلي على الأغلب".
وذكرت وسائل إعلام سورية أن الهجوم أسفر عن استشهاد 4 أشخاص.
من جانبها، نقلت رويترز عن مصدر في تحالف إقليمي مؤيد لسوريا قوله إن الهجوم غارة إسرائيلية وأسفر عن مقتل مسؤول بالحرس الثوري الإيراني.
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