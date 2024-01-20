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مصر تنفي الموافقة على مقترح يسمح لإسرائيل باحتلال محور فيلادلفيا

1/20/2024 4:13:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN-نفت مصادر مصرية، الموافقة على مقترح يسمح لإسرائيل باحتلال محور صلاح الدين "فيلادلفيا" مقابل إشراك السلطة الفلسطينية في اليوم التالي للحرب.


وذكرت قناة ((القاهرة الإخبارية)) أن مصادر مصرية رفيعة المستوى نفت تقارير إعلامية إسرائيلية تتحدث عن موافقة مصر على مقترح يسمح لإسرائيل باحتلال محور صلاح الدين "فيلادلفيا" الحدودي بين قطاع غزة ومصر، مقابل إشراك السلطة الفلسطينية في اليوم التالي للحرب.


وقالت المصادر المصرية رفيعة المستوى، إن "مثل هذه الأكاذيب الإعلامية أصبحت طقسا يوميا يستهدف صرف الانتباه عن المواقف المصرية المعلنة بضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان الإسرائيلي".


يشار إلى أنه تكرر صدور تقارير إعلامية إسرائيلية زعمت أن إسرائيل طلبت وضع أجهزة استشعار على طول محور فيلادلفيا لقطع التواصل بين غزة والعالم.


وقالت صحيفة ((وول ستريت جورنال)) إن إسرائيل تتفاوض مع مصر لتشديد المراقبة في محور صلاح الدين بدعوى منع حركة "حماس" من بناء المزيد من الأنفاق.

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