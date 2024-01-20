تعرف على أسعار بيع الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم - لائحة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغت الكميات الواردة للسوق المركزي اليوم السبت 4682.017 طن من الخضار والفواكه والورقيات فيما بلغت الكميات الواردة لساحة الصادرات بالسوق 181.662 طن .
ووفقا للنشرة اليومية الصادرة عن سوق الخضار المركزي استقرت غالبية الأصناف من الخضار اليوم السبت ، حيث بلغ سعر البندورة بين 8 و25 قرشاً للكيلو ، وسعر الخيار بين 30 و 55 قرشا للكيلو ، وسعر البصل بين 25 و35 قرشا للكيلو .
وتالياً لائحة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم :
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