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بوريس جونسون: عودة ترامب قد تكون ما يحتاج إليه العالم الآن

1/20/2024 3:08:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون عن رأيه بأن عودة دونالد ترامب إلى منصب الرئاسة في الولايات المتحدة قد تكون "ما يحتاجه العالم الآن".


وقال جونسون في مقال رأي له في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أمس الجمعة: "إذا نظرنا إلى الحقائق ليكون من الجائز أن نقول، وهذا ما أفعله الآن، إن رئاسة ترامب قد تكون ما يحتاج العالم إليه الآن بالذات".
ودعا جونسون "لعدم شيطنة" ترامب، بل تقييم نتائج رئاسته بشكل عقلاني، وعدم اعتباره "ديكتاتورا مستقبليا".


واعتبر جونسون سياسات ترامب الاقتصادية ناجحة، وذكر بأن إدارة ترامب بالذات قدمت صواريخ "جافيلين" المضادة للدبابات لأوكرانيا.

RT

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