من مسافة صفر .. القسام تخوض معارك ضارية مع قوات العدو شرق جباليا

وفي اليوم الـ106 من الحرب على غزة تجددت الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال بجباليا وشرق خان يونس، وواصلت قوات الاحتلال ارتكاب المجازر عبر غاراتها الجوية، وقصفها المدفعي مناطق عدة بينها جباليا، وبني سهيلا والزنة وعبسان شرق خان يونس.

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