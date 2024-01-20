كاميرا سرية تفضح ما فعله موظفون بدار رعاية بريطانية مع امرأة مسنة - صور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت عدة لقطات معاملة قاسية لسيدة مسنة تبلغ من العمر 89 عامًا تعاني من الخرف وتتعرض للإيذاء على يد 4 من الموظفين في دار رعاية ولفرهامبتون ببريطانيا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فبعد أن شكت عائلة السيدة من وجود كدمات على جسدها أخفت كاميرا سرية في غرفة نومها.

والتقطت الأختان دانييل وريبيكا هينسلي، لقطات قاسية لجدتهما بيريل وول التي أصيبت بجروح في جسدها.

ووضعت حفيدات السيدة وول كاميرا على إطار صورة في غرفة نوم جدتها بمحاولة لمعرفة ما كان يحدث للسيدة وول، التي لم تكن تستطيع التحدث في ذلك الوقت.



اللقطات المؤلمة التي تم التقاطها على مدار أربعة أيام، يمكن رؤية العمال وهم يسخرون من المتقاعدة، ويدفعونها، ويرفعون ساقيها بقوة في الهواء، ويقرصونها.

وفي مقطع آخر، يمكن رؤية أحد الموظفين وهو يمسك السيدة وول بالقوة ويسخر منها قبل أن يضربها على رأسها بوسادة.

وتظهر اللقطات أيضًا الموظفين وهم يصفون السيدة وول بأنها "مثيرة للاشمئزاز" ويثبتونها أثناء محاولتهم تنظيفها وإلباسها.

واتُهم مقدمو الرعاية آمي تونكارا، 33 عامًا، ومورونرانتي أدفيلا، 43 عامًا، وداني أوهين، 39 عامًا، وبريدجيت أيديان، 49 عامًا، فيما بعد بسوء المعاملة والإهمال المتعمد. وقد أُدينوا وسجنوا لمدة 18 شهرًا في محكمة ولفرهامبتون كراون في نهاية العام الماضي.

















لبنان 24