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فيديو مرعب.. اشتعال طائرة بالجو في أمريكا

1/20/2024 3:08:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقطت عدسات الكاميرا، اشتعال النيران في طائرة من طراز "بوينغ 8-747" في الجوّ، بعد إقلاعها من مطار ميامي الدولي في ولاية فلوريدا الأميركية.

وحسب هيئة السلامة الجوية، فإن الطائرة عانت من مشاكل في المحرك بعد إقلاعها من مطار ميامي الدولي، مما اضطرها إلى الهبوط بعد 14 دقيقة من إقلاعها.

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