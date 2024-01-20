فيديو مرعب.. اشتعال طائرة بالجو في أمريكا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقطت عدسات الكاميرا، اشتعال النيران في طائرة من طراز "بوينغ 8-747" في الجوّ، بعد إقلاعها من مطار ميامي الدولي في ولاية فلوريدا الأميركية.
وحسب هيئة السلامة الجوية، فإن الطائرة عانت من مشاكل في المحرك بعد إقلاعها من مطار ميامي الدولي، مما اضطرها إلى الهبوط بعد 14 دقيقة من إقلاعها.
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