فيديو- سماع دوي انفجار في مدينة دمشق
التاريخ
1/20/2024 3:08:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
افادت مصادر سورية بسماع دوي انفجار في مدينة دمشق .
وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الانفجار.
التفاصيل لاحقا ..
MENAFN20012024000208011052ID1107744857
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.