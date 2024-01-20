تمساحٌ يثير الجدل بين ليبيا والسعودية - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا فيديو التمساح الذي صوّره شخص من سيارته ليلاً ، زاعمة أنه ظهر في شوارع العاصمة طرابلس.

وعلّق العديد من الليبيين على هذا المشهد بالقول "ظهور تمساح ليلة البارحة في شوارع طرابلس".

لكن الفيديو لم يُصوّر في ليبيا على الإطلاق، إذ كان قد تم نشره في تشرين الثاني الماضي، بعدما شوهد التمساح في شوارع القطيف إثر خروجه من حديقة حيوانات مجاورة.



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