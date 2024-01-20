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التمارين البدنية تعزّز ذاكرة التعلّم

1/20/2024 3:08:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت تجربة أجريت في جامعة كوبنهاغن أن التمارين البدنية قبل أو بعد تعلّم مهارات حركية دقيقة تحسن الذاكرة وتعزّز قدرات التعلّم.
ويعني ذلك أن بإمكان عازفي الموسيقى والجراحين وغيرها من مجالات المهارة الحركية الدقيقة، الاستفادة من التمارين البدنية قبل وبعد ممارسة مهاراتهم الجديدة، عن طريق ركوب الدراجة أو الركض أو أي نشاط يرفع معدل ضربات القلب.


وبحسب "مديكال إكسبريس"، أظهرت التجربة التي شارك فيها 67 شخصاً أعمارهم بين 18 و38 عاماً تحسناً بنسبة 10% تقريباً في القدرة على تذكر المهارات الحركية المكتسبة، عندما يتم تضمين التمرين قبل أو بعد حصة التعلم.


ويمكن تعزيز التأثير من خلال ممارسة الرياضة في كلا الوقتين.


وقالت لاسي جيسبرسن الباحثة الرئيسية: "تظهر نتائجنا تأثيراً واضحاً في جميع مجالات التعلم، إذا مارست الرياضة قبل تعلم مهارة ما، فسوف تتحسن وتتذكر ما تعلمته بشكل أفضل".


وأضافت: "ينطبق الشيء نفسه إذا مارست الرياضة بعد التعلم، لكن بحثنا يظهر أن التأثير الأكبر يتحقق إذا قمت بالتمرين قبل وبعد".

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