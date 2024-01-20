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الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من جنين

1/20/2024 3:08:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أسيرا محررا من جنين.


وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا "، أن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر عمر أبو عقل، بعد مداهمة منزله في حي خروبة بمدينة جنين، والعبث بمحتوياته.


وفي السياق، اقتحمت تلك القوات قرية عرانة شمال شرق المدينة، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.


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