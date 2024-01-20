الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أسيرا محررا من جنين.
وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا "، أن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر عمر أبو عقل، بعد مداهمة منزله في حي خروبة بمدينة جنين، والعبث بمحتوياته.
وفي السياق، اقتحمت تلك القوات قرية عرانة شمال شرق المدينة، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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