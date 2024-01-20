الدويري: عودة قوات الاحتلال لشمال غزة تحقق معادلة رابحة للمقاومة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المحلل العسكري والإستراتيجي، اللواء فايز الدويري، إن المنطقة الشمالية من قطاع غزة شهدت انخفاضا في وتيرة القتال إلا أنه ما زال مستمرا حيث عادت قوات الاحتلال إلى 3 نقاط ارتكاز للمواجهة، وهو الأمر الذي يحقق معادلة رابحة لفصائل المقاومة.



وأوضح، في تحليل للجزيرة، أنه وبرغم انسحاب 3 فرق لجيش الاحتلال من الشمال فلا تزال هناك ألوية في الشمال، لافتا إلى أن الفرقة الـ36 لم تكمل انسحابها بعد من الشمال ولا يزال يوجد جزء كبير منها إلى الشرق من منطقة جحر الديك.



وأشار الدويري إلى أن قوات الاحتلال الموجودة في المنطقة الشمالية في وضعية الاستعداد القتالي، وكانت قد أرسلت خلال الساعات الماضية كتيبة مدرعات مدعومة بكتيبة مشاة من لواء نحال مع سرية مدفعية لمناطق بسبب وجود تطورات غير طبيعية فيها تتمثل في حركة مقاتلين.



وذكر الخبير العسكري أن آلية تعامل المقاومة مع تلك القوات مختلفة عما كان عليه في السابق، وذلك عبر إرسالها جماعات استطلاع تعتمد مقاربة الذئاب المنفردة أو الجماعات الصغيرة، والتي تتعامل مع القوات المعادية بمجرد دخولها ضمن إطار المدى المحدد، وتؤدي أكثر من دور وهي المراقبة والاستطلاع وجلب المعلومة.

