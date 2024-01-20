وزارة العدل تصدر 498 ألف شهادة عدم محكومية العام الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل عدد شهادات عدم المحكومية التي أصدرتها خلال عام 2023.
ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإنه تم إصدار 498 ألفا و14 شهادة عدم محكومية إلكترونيا خلال العام الماضي.
وبيّنت الأرقام أنه تم إصدار 28551 ألف شهادة عدم محكومية باللغة العربية في كانون الأول الماضي، فيما تم إصدار 2463 ألف شهادة باللغة الإنجليزية خلال نفس الفترة.
يشار إلى أن وزارة العدل أتاحت للمراجعين الحصول على شهادة عدم المحكومية إلكترونيا للتسهيل عليهم واستكمال معاملاتهم بسرعة ويسر.
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