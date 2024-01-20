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وزارة العدل تصدر 498 ألف شهادة عدم محكومية العام الماضي

1/20/2024 3:08:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل عدد شهادات عدم المحكومية التي أصدرتها خلال عام 2023.
ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإنه تم إصدار 498 ألفا و14 شهادة عدم محكومية إلكترونيا خلال العام الماضي.
وبيّنت الأرقام أنه تم إصدار 28551 ألف شهادة عدم محكومية باللغة العربية في كانون الأول الماضي، فيما تم إصدار 2463 ألف شهادة باللغة الإنجليزية خلال نفس الفترة.
يشار إلى أن وزارة العدل أتاحت للمراجعين الحصول على شهادة عدم المحكومية إلكترونيا للتسهيل عليهم واستكمال معاملاتهم بسرعة ويسر.

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