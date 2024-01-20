بعد انقطاع لنحو شهر: بايدن يناقش مع نتنياهو آخر التطورات في إسرائيل وغزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-أجرى الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اتصالا هاتفيا، ليل أمس الجمعة، بشأن آخر التطورات في إسرائيل وغزة، في أول محادثة بينهما منذ ما يقرب من شهر وسط تقارير عن توترات بينهما، وفق ما أعلن البيت الأبيض.





وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن ونتنياهو "ناقشا آخر التطورات في إسرائيل وغزة"، مضيفا أنه سينشر إحاطة بشأن المكالمة قريبا.





ورفض نتنياهو، أول أمس الخميس، طلب بايدن المتكرر بالتعايش مستقبلا بين دولة إسرائيل ودولة فلسطينية، قائلا "يجب أن يكون لإسرائيل السيطرة الأمنية على كامل الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن. هذا شرط ضروري وهو ما يتعارض مع فكرة السيادة (الفلسطينية)"، وأوضح أنه عبر عن ذلك مباشرة للأميركيين.





مما يذكر أن موقف رئيس الحكومة الإسرائيلية ليس جديدا، لكن تصريحه وطريقة صياغته سلطت الضوء مجددا على الخلافات بين الولايات المتحدة وحليفتها.





ورد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، عندما سئل عن تصريحات نتنياهو، قائلا "من الواضح أننا نرى الأمور بشكل مختلف".





يعود آخر اتصال هاتفي بين نتنياهو وبايدن إلى 23 كانون الأول/ديسمبر ودار خلاله نقاش صاخب، بحسب الصحافة الأميركية التي أفادت بأن بايدن ختم المكالمة قائلا "لقد انتهت هذه المحادثة".