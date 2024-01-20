بعد انقطاع لنحو شهر: بايدن يناقش مع نتنياهو آخر التطورات في إسرائيل وغزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN-أجرى الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اتصالا هاتفيا، ليل أمس الجمعة، بشأن آخر التطورات في إسرائيل وغزة، في أول محادثة بينهما منذ ما يقرب من شهر وسط تقارير عن توترات بينهما، وفق ما أعلن البيت الأبيض.
وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن ونتنياهو "ناقشا آخر التطورات في إسرائيل وغزة"، مضيفا أنه سينشر إحاطة بشأن المكالمة قريبا.
ورفض نتنياهو، أول أمس الخميس، طلب بايدن المتكرر بالتعايش مستقبلا بين دولة إسرائيل ودولة فلسطينية، قائلا "يجب أن يكون لإسرائيل السيطرة الأمنية على كامل الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن. هذا شرط ضروري وهو ما يتعارض مع فكرة السيادة (الفلسطينية)"، وأوضح أنه عبر عن ذلك مباشرة للأميركيين.
مما يذكر أن موقف رئيس الحكومة الإسرائيلية ليس جديدا، لكن تصريحه وطريقة صياغته سلطت الضوء مجددا على الخلافات بين الولايات المتحدة وحليفتها.
ورد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، عندما سئل عن تصريحات نتنياهو، قائلا "من الواضح أننا نرى الأمور بشكل مختلف".
يعود آخر اتصال هاتفي بين نتنياهو وبايدن إلى 23 كانون الأول/ديسمبر ودار خلاله نقاش صاخب، بحسب الصحافة الأميركية التي أفادت بأن بايدن ختم المكالمة قائلا "لقد انتهت هذه المحادثة".
MENAFN20012024000205011050ID1107744848
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.