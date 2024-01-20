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عودة خدمة الاتصالات تدريجيا على مناطق في قطاع غزة

1/20/2024 3:07:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، مساء امس الجمعة، عن بدء عودة خدمات الاتصالات تدريجيا في مناطق مختلفة من قطاع غزة.


وقالت الاتصالات، إن طواقمها الفنية عملت خلال الأيام الماضية على إصلاح العديد من الأعطال الرئيسية، التي سببها العدوان المتواصل على القطاع.


وأوضحت أنه بالرغم من خطورة وصعوبة الظروف، إلا أن طواقمها تمكنت من إعادة الخدمات الأساسية للمشتركين على ما كانت عليه قبل الانقطاع الأخير.


وأشارت الاتصالات، إلى أن اثنين من طواقمها الفنية استشهدا خلال عملية الإصلاح الأخيرة، جراء استهدافهما بقذيفة مباشرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ما يرفع عدد موظفي الشركة الشهداء إلى 14 منذ بداية العدوان ليلتحقوا بعشرات الآلاف من أبناء شعبنا.

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