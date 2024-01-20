عودة خدمة الاتصالات تدريجيا على مناطق في قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، مساء امس الجمعة، عن بدء عودة خدمات الاتصالات تدريجيا في مناطق مختلفة من قطاع غزة.
وقالت الاتصالات، إن طواقمها الفنية عملت خلال الأيام الماضية على إصلاح العديد من الأعطال الرئيسية، التي سببها العدوان المتواصل على القطاع.
وأوضحت أنه بالرغم من خطورة وصعوبة الظروف، إلا أن طواقمها تمكنت من إعادة الخدمات الأساسية للمشتركين على ما كانت عليه قبل الانقطاع الأخير.
وأشارت الاتصالات، إلى أن اثنين من طواقمها الفنية استشهدا خلال عملية الإصلاح الأخيرة، جراء استهدافهما بقذيفة مباشرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ما يرفع عدد موظفي الشركة الشهداء إلى 14 منذ بداية العدوان ليلتحقوا بعشرات الآلاف من أبناء شعبنا.
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