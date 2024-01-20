محلل إسرائيلي: حكومة الطوارئ على وشك الانهيار

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-في ظل توقعه انهيار حكومة الطوارئ الإسرائيلية، اعتبر محلل سياسي أنه لم يعد السؤال ما إذا كانت الانتخابات ستجرى في العام الجاري أم لا، بل متى ستجرى فيه، معتبرا "حكومة الطوارئ على وشك الانهيار".

وقال يائير كوزين، المحلل في إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي في مقال نشره في صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية إن "حكومة الطوارئ على وشك الانهيار".

وتتصاعد الدعوات في إسرائيل لإجراء انتخابات مبكرة، ولكن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والأحزاب اليمينية الشريكة له تعارض هذه الدعوات.

ورجح كوزين، "انسحاب حزب الوحدة الوطنية، برئاسة وزير المالية المتتطرف بيني غانتس، قريبا من حكومة الطوارئ، التي تشكلت في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد بدء الحرب على غزة".

ولفت إلى أنه "حتى لو انهارت حكومة الطوارئ مع حزب الوحدة الوطنية، فإن كتلة نتنياهو، المكونة من 64 عضوًا، ستظل قادرة على البقاء في السلطة".

واعتبر كوزين، أنه "فقط معارضة داخلية قوية في حزب الليكود، الذي يقوده نتنياهو، التي يمكن أن تؤدي إلى تفكيك الحكومة اليمينية الضيقة، وتؤدي إلى انتخابات أو تشكيل حكومة بديلة مع زعيم مختلف من داخل الليكود، والذي يمكنه الحصول على الدعم من داخل حزبه وأحزاب المعارضة".

واستدرك "في الوقت الحاضر، يبدو السيناريو الأخير غير مرجح، ويتحدث الجميع تقريبا عن انتخابات".

وقال كوزين، "لم تعد المسألة ما إذا كانت الانتخابات ستُجرى في عام 2024، بل متى ستُجرى في 2024، ولا يرغب أغلب أعضاء الحكومة في إجراء انتخابات في أي وقت قريب".

وأضاف "الجميع (في الحكومة)، ربما باستثناء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي على الرغم من فشله الذريع في كبح الجريمة في إسرائيل يواصل الصعود في استطلاعات الرأي، يعارضون الانتخابات".

وتُوجه بشكل مستمر انتقادات عدة إلى نتنياهو، بشأن عدم تحقيق أي من أهداف الحرب رغم مرور 105 أيام على اندلاعها، والتي كان في مقدمتها القضاء على حكم "حماس" بغزة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت في الأيام الماضية عن خلافات داخل الحكومة، بشأن سبل إعادة المحتجزين من قطاع غزة، ورفض نتنياهو للمقترحات والصفقات التي تعرض من جهات مختلفة، لتمسكه بعدم وقف إطلاق النار في غزة، وهو الشرط الرئيسي لحركة "حماس".