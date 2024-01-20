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توقعات بارتفاع طفيف على أسعار البنزين الشهر القادم وتثبيت الديزل

1/20/2024 3:07:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقع الخبير النفطي هاشم عقل، أن لا يطرأ تغيير كبير على أسعار المحروقات محلياً في تسعيرة الشهر القادم .
وبيّن عقل لـ " الوكيل الإخباري" أنه من المتوقع أن يرتفع بنزين ( اوكتان 90 ) فلسان اثنان، وبنزين ( اوكتان 95) 3 فلسات فقط.
وأضاف أنه من المُرجح ثبات سعر الكاز والديزل، في تسعيرة الشهر المقبل.
وارجع عقل سبب ثبات الأسعار إلى عدم تأثر أسعار النفط الخام بالاضطرابات التي تجري في البحر الأحمر وأزمة الشحن.
وقال:" إن وفرة المعروض وتباطؤ نمو الطلب العالمي، مع وجود احتياطي كبير لدى دول أوبك+، وزيادة الإنتاج من خارج أوبك مثل أمريكا وكندا والبرازيل، وضعف النمو في الاقتصاد العالمي وتراجع الإنتاج الصناعي الصيني، كلها أسباب قللت من تأثر أسعار النفط الخام.




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