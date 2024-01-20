خلال جولة من المقابلات التليفزيونية..كلوب يدعو السويدي سفين جوران إيريكسون لتدريب ليفربول لمدة يوم





فتح يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الباب أمام السويدي سفين جوران إيريكسون لقضاء يوما كمدير فني للفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية"بي.أيه.ميديا" أن إيركسون كشف هذا الشهر أنه يتبقى أمامه عام واحد فقط ليعيشه في أفضل الحالات، بعدما تم تشخيص إصابته بسرطان البنكرياس.

وخلال جولة من المقابلات التليفزيونية أثناء الكشف عن حالته الصحية، كشف مدرب المنتخب الإنجليزي السابق عن عشقه لفريق ليفربول، وكم كان يرغب في تدريبه.

وألمح روبي فاولر، الذي لعب تحت قيادة إيريكسون في المنتخب الإنجليزي، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) أن هناك دعوة لقيام إيريكسون بتدريب فريق أساطير ليفربول في ملعب أنفيلد في عام 2024، ولكن المدرب الحالي لفريق ليفربول تقدم خطوة للأمام.

ونقلت عدة صحف تصريحات لكلوب قال فيها :" لسوء الحظ أنا لا أعرفه".

وأضاف :" أنا أعرفه ولكني لم أقابله من قبل".

وأكد :"لذلك، سمعت بشأن أنباء مباراة الأساطير وأشياء مثل هذه. أنا لست مسؤولا عن هذا، لذلك لا يمكنني قول أي شيء بشان هذا الأمر".

وأوضح :"الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو إنه مرحب به للغاية للحضور إلى هنا، ويمكنه أن يجلس في مكتبي، ويقوم بعملي ليوم واحد إذا أراد هذا. لا توجد مشكلة في ذلك".

وقال :" ربما تواجده على مقعد المدير الفني في المباراة أصعب قليلا. ولكن وجوده هنا وإظهار كل شيء له وكيف تطور هذا النادي الرائع على مدار سنوات، أعتقد أن هذا شئ سنخبره به".

وأكد :" يمكنه الحضور إلى هنا وقضاء بعض الساعات الممتعة هنا. أنا متأكد من هذا".

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