ارتفاع عدد حسابات المياه في دبي إلى 1,048,913 حساباً بنهاية 2023

أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ارتفاع عدد حسابات المياه لدى الهيئة إلى 1,048,913 حساباً بنهاية عام 2023 مقارنة بـ 995,478 حساباً بنهاية عام 2022، بنسبة زيادة تقدر بنحو 5.1%.

وتعكس هذه الزيادة الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده دبي والزيادة في الطلب على خدمات هيئة كهرباء ومياه دبي بما يعزز نمو الهيئة المستدام ويدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

وقال معالي سعيد الطاير: "برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل دبي مسيرتها لتكون أفضل مدينة للعيش في العالم. وفي عام 2023 وللعام الخامس على التوالي، جاءت دبي في المرتبة الأولى لأفضل المدن ملاءمة للعيش في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقاً لوحدة معلومات "الإيكونوميست".

وتواكب هيئة كهرباء ومياه دبي التوسع الذي تشهده دبي من خلال زيادة القدرة الإنتاجية للكهرباء والمياه. وقد أسهم اعتماد الهيئة على الابتكار وأحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة في توفير خدماتنا وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة لتوفير أفضل مرافق لأفضل مدينة في العالم."

يشار إلى أن مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه التابع للهيئة دخل "غينيس للأرقام القياسية" كأكبر منشأة لتحلية المياه في موقع واحد على مستوى العالم بقدرة إنتاجية 490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، أي ما يعادل 2,227,587 متراً مكعباً يومياً.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز