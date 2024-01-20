توقع غريب حول ياسمين عبد العزيز والعوضي

MENAFN - Khaberni) خبرني - ما زالت قصة الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز وانفصالها عن زوجها أحمد العوضي تشغل رواد مواقع التواصل، في محاولة لمعرفة تفاصيل القصة والأسباب التي أدت إليها.

الطلاق جاء بعد أيام من توقع خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، بانفصال الثنائي هذا العام، وهو ما حدث سريعا.

وفي جديد هذه القصة، أطلت ليلى عبد اللطيف في لقاء تلفزيوني بصحبة الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "mbc مصر" في برنامج "الحكاية"، مساء الجمعة، لكن المفاجئ هو ما قالته ردا على سؤال يتعلق بعودة ياسمين عبد العزيز إلى العوضي مرة أخرى.

حيث أكدت أن الحب سينتصر لدى ياسمين عبد العزيز قريبا للغاية، ولن تبقى وحيدة.

كما أشارت إلى كونها ترى ياسمين عبد العزيز بصحبة طفل جديد، في إشارة إلى عودة الزواج وكذلك إنجابها طفلا جديدا.

ضجة وجدل

وتحدثت ليلى عبد اللطيف أيضا عن شيرين عبد الوهاب، مؤكدة أنها ستستقر عاطفيا هذا العام، لكنها لن تعود إلى حسام حبيب مجددا، وحتى إن عادت إليه ستنفصل عنه مجددا.

توقعات ليلى عبد اللطيف أحدثت ضجة وجدلا كبيرا، بين مهتم بما تقوله، فيما يرفض البعض الآخر تصديق الأمر حتى وإن تحقق.

وهو ما جاء في تعليق أحمد العوضي على توقع ليلى عبد اللطيف السابق، حيث رد قائلا "كذب المنجمون ولو صدقوا".