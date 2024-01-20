صيدلة عمان العربية تنظم ورشة خطوة بخطوة للإقلاع عن التدخين لطلبة

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- Khaberni) خبرني - نظمت كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة ومكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين في الجامعة ورشة تدريبية بعنوان "خطوة بخطوة للإقلاع عن التدخين" والتي تأتي إيماناً من الجامعة بمخاطر التدخين وإنفاذاً لقانون الصحة العامة وحظر التدخين في المؤسسات والهيئات العامة.
حيث هدفت الورشة إلى تدريب ضباط ارتباط مكافحة التدخين داخل الجامعة بتقديم المحاور الرئيسية للمساعدة خطوة بخطوة للإقلاع عن التدخين وذلك من خلال الصيدلانية أديان الكروي والصيدلانية فرقان الكروي / خريجات كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية وحاصلات على خبرة متميزة في التعامل مع المدخنين..
وشملت الورشة التعريف بأشكال التدخين وأضراره وخطورته على الصحة والبيئة والاقتصاد، إذ تم التركيز على مخاطر التدخين على أجهزة الجسم المختلفة ومنها الجهاز التنفسي والدوران والمناعي والإدمان للمدخن والمحيطين به بسبب التدخين السلبي، وتم طرح استراتيجيات فعّالة لمساعدة المدخنين في التوقف عن التدخين بالإضافة إلى طرق الوقاية من هذه العادة الضارة.
وفي نهاية الورشة تم الإجابة على استفسارات الطلبة التي تم طرحها والتي عكست الاهتمام الكبير من طلبة الجامعة عامة وطلبة كلية الصيدلة خاصة ودورهم البارز في المساعدة في الاقلاع عن التدخين والجهود المتميزة نحو جامعة خالية من التدخين.
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