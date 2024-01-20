صيدلة عمان العربية تنظم ورشة خطوة بخطوة للإقلاع عن التدخين لطلبة

MENAFN - Khaberni) خبرني - نظمت كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة ومكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين في الجامعة ورشة تدريبية بعنوان "خطوة بخطوة للإقلاع عن التدخين" والتي تأتي إيماناً من الجامعة بمخاطر التدخين وإنفاذاً لقانون الصحة العامة وحظر التدخين في المؤسسات والهيئات العامة.





حيث هدفت الورشة إلى تدريب ضباط ارتباط مكافحة التدخين داخل الجامعة بتقديم المحاور الرئيسية للمساعدة خطوة بخطوة للإقلاع عن التدخين وذلك من خلال الصيدلانية أديان الكروي والصيدلانية فرقان الكروي / خريجات كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية وحاصلات على خبرة متميزة في التعامل مع المدخنين..

وشملت الورشة التعريف بأشكال التدخين وأضراره وخطورته على الصحة والبيئة والاقتصاد، إذ تم التركيز على مخاطر التدخين على أجهزة الجسم المختلفة ومنها الجهاز التنفسي والدوران والمناعي والإدمان للمدخن والمحيطين به بسبب التدخين السلبي، وتم طرح استراتيجيات فعّالة لمساعدة المدخنين في التوقف عن التدخين بالإضافة إلى طرق الوقاية من هذه العادة الضارة.

وفي نهاية الورشة تم الإجابة على استفسارات الطلبة التي تم طرحها والتي عكست الاهتمام الكبير من طلبة الجامعة عامة وطلبة كلية الصيدلة خاصة ودورهم البارز في المساعدة في الاقلاع عن التدخين والجهود المتميزة نحو جامعة خالية من التدخين.