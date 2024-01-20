المؤسسة المدنية: 80 % من أصنافنا محلية

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، إن أكثر من 80 بالمئة من السلع والمنتجات التي تبيعها المؤسسة محلية.

وأكد القضاة حرص المؤسسة على المساهمة في دعم المنتج الوطني، انطلاقاً من مساهمة الصناعات المحلية، في تشغيل أيد عاملة، وتخفيض معدلات البطالة.

وأضاف أن منتجات الصناعة الوطنية، أساسية في السوق المحلية، لجودتها العالية، وأسعارها المناسبة، وتوفرها في حال تعطل سلاسل التوريد وحركة الشحن، موضحا أن عمل المؤسسة قائم على دراسة معدلات الاستهلاك لكل صنف من المواد الأساسية، كالأرز والسكر والزيوت النباتية والحليب، بهدف تحديد كميات المخزون الاستراتيجي أولاً بأول.

ولفت إلى أن المؤسسة تمتلك مخزوناً استراتيجياً آمناً يكفي لنحو سبعة أشهر مقبلة، قياسا بمعدلات الاستهلاك الحالية، مبيناً أن المؤسسة تنفذ خطة تحوط طارئة منذ بدء العدوان على قطاع غزة، لمواجهة أي تغيرات قد تحدث.

وقال إن المؤسسة تقدم عروضاً ترويجية وتخفيضات في الأسعار في نهاية كل شهر، على نحو 200 سلعة معظمها غذائية، حيث تبدأ في الثالث والعشرين من الشهر وتنتهي في الثالث من الشهر الذي يليه، بالتزامن مع صرف الرواتب في القطاعين العام والخاص.

وتتراوح نسبة التخفيضات بنحو عام على السلع ما بين 5- 35 بالمئة، بهدف تحقيق رسالة المؤسسة في المساهمة بالتخفيف عن كاهل المواطن.

وبين القضاة أن المؤسسة تواكب كل الطرق التي تسهل عملية التسوق للمستهلكين، إذ تتواصل معهم عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، باستمرار، وتتابع ملاحظاتهم أولاً بأول، إضافة لوجود موقع إلكتروني وتطبيق للهواتف الذكية، يمكن للمتسوقين من خلاله الشراء، لتصله طلباته في أقل من 4-6 ساعات، مشيراً إلى أن قيمة بدل التوصيل مجانية للطلبات التي تزيد قيمتها عن 25 ديناراً.

وأشار إلى أن المؤسسة تعاملت مع ثلاث أزمات متتالية منذ عام 2020 بدأت بجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على غزة، الامر الذي جعل خطط الطوارئ أساسية بنحو كبير، ودفع لزيادة كميات السلع المتعاقد عليها مع الموردين.

وأعرب عن فخره بحوز المؤسسة على ثقة المستهلكين، بعد أن أثبتت مقدرتها على تلبية احتياجاتهم في جميع الظروف، الاعتيادية والطارئة، بأسعار مناسبة لدخل الفئات المتدنية والمتوسطة على حد سواء.

وقال إن المؤسسة ذراع حكومية، مستقلة مالياً وإدارياً وقادرة على تجاوز العديد من العقبات التي قد تطرأ في أية ظروف غير اعتيادية، مبينا أن المؤسسة ترتبط بعقود واتفاقيات مع غرف الصناعة والتجارة، وتشارك في حملة صنع في الأردن، وتتابع شكاوى ومقترحات ممثلي الغرف، وتسهم بوضع خطط واستراتيجيات لتطوير العلاقة بما يخدم مصلحة الطرفين، إضافة للعديد من مذكرات التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والرسمية والدولية ذات العلاقة، مثل المنظمة التعاونية، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، والمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس، وغيرها، بهدف تيسير عمل المؤسسة.

وقال إن "المؤسسة وضمن خطتها للعام الحالي، تسعى لتحسين وتطوير أسواقها، بما يرتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال توفير كل التسهيلات اللازمة، لتحقيق أفضل تجربة تسويقية، وتحديث جميع البنى التحتية للأسواق بدءاً من العاصمة عمان، وتحديث المصادر وتنويعها وزيادة عدد الأصناف البالغة حالياً قرابة 9000 صنف"، مشيراً إلى تحقيق العديد من النجاحات المتتالية خلال السنوات السابقة منذ 2016 وحتى 2022، في مختلف النواحي.

وأوضح أن المؤسسة لم يسجل عليها أي استيضاح من ديوان المحاسبة، وحصلت على علامة 100 بالمئة في تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كأكثر الجهات الحكومية التزاماً بمتطلبات الهيئة، وعززت أسطول شاحناتها.

وحول جودة المنتجات، أكد القضاة سعي المؤسسة باستمرار لزيادة وتطوير عدد الفحوصات المخبرية، لجميع الأصناف بهدف التحقق الدائم من سلامة وجودة السلع التي تبيعها، قبل أن يتم التعاقد عليها مع الموردين، وخلال عملية التوريد، وقبل التوقيع، وقبل العرض وخلاله، لافتاً إلى أن المؤسسة تزيل السلع المحلية التي بقي على مدة انتهائها 45 يوماً، و60 يوماً للسلع الأجنبية.

ووفقاً لدراسات السلوك الاستهلاكي للمواطنين، أشار إلى أن الجودة تعد المعيار الأهم قبل السعر بالنسبة للمستهلك، لتحديد قرار الشراء، ما دفع المؤسسة لإجراء فحوصات حسية بالإضافة للمخبرية، لجميع الأصناف، فإذا كانت مادة غذائية يتم طبخها فتطبخ، وإذا كانت للأكل المباشر يتم تذوقها، وغير غذائية يتم تجربتها، لضمان سلامة وجودة المنتجات، فصحة المواطن "خط أحمر" للمؤسسة.

وتمتلك المؤسسة حالياً 69 فرعاً في مختلف محافظات المملكة، 8 منها في العاصمة عمان، فيما كشف القضاة عن نية المؤسسة افتتاح 3 فروع جديدة في عمان خلال العام الحالي، في منطقة خلدا وطبربور وجبل النصر، إضافة إلى الانتقال إلى سوق جديدة في المفرق بدل القديمة، على مساحة تصل إلى أكثر من 1000 متر مربع.

وتمتلك المؤسسة عشرة مستودعات رئيسية 9 منها في منطقة خو، على مساحات تقارب 20 ألف متر مربع، إضافة للمستودعات الفرعية في الرصيفة، والمجمدات والثلاجات على مساحة 400 متر مربع تقريبا، لتخزين المواد المبردة والمجمدة ونقلها وإعادة توزيعها على الفروع.