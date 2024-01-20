أول محطة لاستقبال الغاز المسال بالعقبة تدخل حيز الإنشاء

MENAFN - Khaberni) خبرني - أكدّ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، أهمية إنشاء محطة استقبال الغاز الطبيعي والمسال في مدينة العقبة الصناعية، وقال أنها تعتبر انجازاً مهماً لتطوير البنية التحتية في قطاع النفط والغاز وتمثل استثماراً استراتيجياً لدعم أمن التزود بالطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية ورفع نسب مساهمتها في خليط الطاقة الكلي.

وأضاف المهندس السعايدة بأن المشروع يُعد من المشاريع الريادية والأول من نوعه في المملكة، ويوفر أحد الحلول الفعالة لتمكين القطاع الصناعي من تخفيض كلف الإنتاج من خلال استخدام الغاز الطبيعي المنتج محلياً بالسعر المنخفض، وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية بما ينعكس على جذب الاستثمار وزيادة فرص العمل وتشغيل الايدي العاملة في المشاريع الصناعية والتنموية.



جاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها يوم الخميس الماضي لموقع محطة استقبال الغاز الطبيعي والمسال في مدينة العقبة الصناعية القادم من حقل الريشة الغازي التابع لشركة البترول الوطنية الأردنية، وبحضور مدير عام شركة غاز الأردن المسال السيد خليل أبو الرب الشركة المالكة والمشغلة للمحطة، والرئيس التنفيذي للعمليات بمدينة العقبة الصناعية المهندس مامون القسوس ومدير النفط والغاز في الهيئة المهندس عبد السلام الزيود بالإضافة لمشاركة عدد من المدراء والمختصين في الهيئة والمعنيين في القطاع.

وفي هذا الإطار، قدّم السيد أبو الرُب موجزاً حول المشروع وقال أنه يهدف إلى تزويد التجمعات الصناعية بمدينة العقبة بالغاز الطبيعي المحلي المنتج من حقل الريشة عبر الصهاريج. وثمّن دور الهيئة في وضع التشريعات التي ساهمت في تسهيل إجراءات ترخيص مشاريع الغاز الطبيعي في المملكة.