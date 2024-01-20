9 بواخر محملة بنحو 6 آلاف حاوية بضائع تصل العقبة خلال أيام

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشف رئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب عن قرب وصول نحو 9 بواخر خلال الايام المقبلة لميناء العقبة لتفريغ حمولتها وتحميل حاويات جاهزة للتصدير، مقدرا الحاويات التي تحملها بنحو 6 آلاف حاوية محملة ببضائع مختلفة.

وقال الخطيب إن الباخرة Alon Hai التي تعمل ضمن خطوط شركة Wan Hai Leins، يتوقع أن تصل لميناء العقبة يوم الاثنين المقبل، بعد أن عبرت باب المندب قبل يومين في طريقها لميناء جده السعودي، ومن ثم لميناء العقبة، وذلك في تصريح لوكالة بترا.

واضاف الخطيب، الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس غرفة تجارة عمان، إن الباخرة ستعمل على تفريغ بضائع ميناء العقبة، ومن ثم تحميل الحاويات الجاهزة للتصدير حسب الحجوزات القديمة، مشيرا إلى أن خطوطا ملاحية أخرى أعلنت كذلك عن جدول ابحار بواخرها إلى المنطقة ومنها ميناء العقبة، حيث يتم قبول حجز الشحن الوارد فقط.

وأكد أن وصول هذه البواخر للخطوط الملاحية التي تخدم ميناء العقبة تباعا إلى ميناء العقبة تعطي مؤشرات إيجابية للتخفيف من الصعوبات التي تواجه المستوردين والمصدرين جراء الخلل الذي أصاب حركة الشحن البحري بمنطقة البحر الأحمر.

واشار إلى أن تغير مسارات البواخر من باب المندب إلى رأس الرجاء الصالح يترتب عليه كلفا زائدة، إضافة إلى تأخير وصول البضائع لمدة لا تقل عن 3 -4 اسابيع كحد أدنى.

وحسب رئيس النقابة تشكل الواردات للبضائع الأردنية بالحاويات عبر باب المندب نحو 60.9 بالمئة من إجمالي الواردات والتي تتركز بالمعدات والمركبات والأقمشة والملابس والمواد الغذائية، والتي تأتي غالبيتها من الصين وكوريا واليابان وماليزيا واندونيسيا.

واشار إلى أن الصادرات للبضائع الأردنية عبر باب المندب تشكل نحو 25 بالمئة من إجمالي الصادرات، وأهمها الملح والكبريت والأسمدة والفوسفات، وغالبيتها تذهب إلى الهند والصين واندونيسيا وبنغلادش وماليزيا واستراليا واليابان.

يذكر أن عدد الحاويات الواردة للمملكة زاد خلال العام الماضي 2023 بنسبة 1.3 بالمئة، وبلغ 445678 حاوية، مقابل 439975 لعام 2022.

كما ارتفع عدد الحاويات الصادره من المملكة بالعام الماضي 2023 بنسبة 12.1 بالمئة، مرتفعا إلى 135353 حاوية، مقابل 120743 حاوية عام 2022.

ولفت لأبرز التحديات التي تواجه مجمل تجارة الأردن جراء أزمة البحر الأحمر الملاحية، ومنها الزيادة الحادة باسعار الشحن البحري من مختلف موانىء العالم، وزيادة مدة الرحلات البحرية والتأخير في سلاسل التزويد والامداد.

واوضح الخطيب أن أجور الشحن الوارد من الشرق الأقصى زادت بفعل أزمة البحر الأحمر بمقدار 200 بالمئة، ومن أوروبا وأميركا 100 بالمئة، بينما ارتفعت اجور الشحن الصادرة بنحو 100 بالمئة.

وتأسست النقابة اللوجستية الأردنية عام 2007، بهدف تمثيل العاملين في صناعة الشحن في الأردن، وتوفير بيئة تنافسية وحماية العاملين في مهنة وسطاء الشحن، وتطوير نظم العمل لوسطاء الشحن ومزودي الخدمات اللوجستية.

وتحتفظ النقابة بعضوية الفيدرالية الدولية لنقابات وكلاء الشحن (فياتا)، التي تأسست عام 1926 في فيينا وهي منظمة غير حكومية.