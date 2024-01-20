محمود مرضي يجتاح التواصل الاجتماعي

MENAFN - Khaberni) خبرني - تصدر "وسم محمود مرضي يمثلني" مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بعد أن فرض الاتحاد الآسيوي عقوبة بحقه على إثر رفع شعار "هي قضية الشرفاء".

وقررت اللجنة التأديبية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فرض غرامة قيمتها 1500 دولار على لاعب المنتخب الوطني محمود مرضي بسبب رفعه شعار "قضية الشرفاء" خلال مباراة المنتخب أمام ماليزيا يوم الاثنين الماضي ببطولة كأس آسيا المقامة في قطر.

وقال اتحاد الكرة إنه تلقى اليوم عقوبة مرضي التي اقتصرت على عقوبة مالية فقط.

وأشعل لاعب المنتخب الوطني محمود مرضي، مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسجيله هدف التقدم بمرمى ماليزيا، عندما كشف عن صدره حيث كتب شعار هي قضية الشرفاء، يعني بها القضية الفلسطينية.

وافتتح النشامى مشوارهم في بطولة كأس آسيا 2023 بفوز كبير على نظيره الماليزي بنتيجة 4-0 في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجنوب ضمن منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات .

وسجل أول أهداف النشامى اللاعب محمود مرضي في الدقيقة (12) ، وأضاف موسى التعمري الهدف الثاني في الدقيقة (18) .

وفي الدقيقة الثانية والثلاثين عاد محمود مرضي وأضاف ثاني أهدافه وثالث أهداف النشامى في اللقاء .

وبهذا الانتصار رفع المنتخب الوطني رصيده الى 3 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة متفوقا على كوريا الجنوبية بفارق الأهداف.