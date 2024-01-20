محمود مرضي يجتاح التواصل الاجتماعي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تصدر "وسم محمود مرضي يمثلني" مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بعد أن فرض الاتحاد الآسيوي عقوبة بحقه على إثر رفع شعار "هي قضية الشرفاء".
وقررت اللجنة التأديبية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فرض غرامة قيمتها 1500 دولار على لاعب المنتخب الوطني محمود مرضي بسبب رفعه شعار "قضية الشرفاء" خلال مباراة المنتخب أمام ماليزيا يوم الاثنين الماضي ببطولة كأس آسيا المقامة في قطر.
وقال اتحاد الكرة إنه تلقى اليوم عقوبة مرضي التي اقتصرت على عقوبة مالية فقط.
وأشعل لاعب المنتخب الوطني محمود مرضي، مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسجيله هدف التقدم بمرمى ماليزيا، عندما كشف عن صدره حيث كتب شعار هي قضية الشرفاء، يعني بها القضية الفلسطينية.
وافتتح النشامى مشوارهم في بطولة كأس آسيا 2023 بفوز كبير على نظيره الماليزي بنتيجة 4-0 في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجنوب ضمن منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات .
وسجل أول أهداف النشامى اللاعب محمود مرضي في الدقيقة (12) ، وأضاف موسى التعمري الهدف الثاني في الدقيقة (18) .
وفي الدقيقة الثانية والثلاثين عاد محمود مرضي وأضاف ثاني أهدافه وثالث أهداف النشامى في اللقاء .
وبهذا الانتصار رفع المنتخب الوطني رصيده الى 3 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة متفوقا على كوريا الجنوبية بفارق الأهداف.
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