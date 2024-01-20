مادونا تواجه دعاوى قضائية جديدة.. ما السبب؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - تواجه المغنية الأمريكية مادونا دعوى قضائية جديدة، بسبب تأخّر أوقات حفلاتها الغنائية، حيث أقدم اثنان من جمهور حفلها في نيويورك بالادعاء عليها لانتظارهما ساعتين من أجل بدء الحفل.





أيقونة البوب مادونا (65 عاماً) التي تأخرت 3 ساعات بشكل لا يُنسى عن حفلها في مركز باركليز في بروكلين العام الماضي، اتهمت بـ "الإعلان الكاذب" عن توقيت حفلات مركز باركليز في 13 و14 و16 ديسمبر (كانون الأول) 2023، في الدعوى القضائية، التي رفعها رواد الحفل مايكل فيلوز وجوناثان هادن ضدها وضد منظم الحفل Live Nation.





وبحسب أوراق الدعوى، التي حصل عليها موقع TMZ الفني، ذكر المدعيان أن العروض كان من المقرر أن تبدأ الساعة 8:30 مساءً بتوقيت نيويورك لكنها تأخرت حتى الساعة 10:30. واعتبرا أن مادونا لجأت إلى سياسة "البدايات المتأخرة"، التي تشكل عادة يمارسها المنتجون والفنانون لتمرير الإعلانات الكاذبة.





لا يحق لها الإهمال





أكد المدعيان أنهما من جمهور مادونا، وانتظراها حتى تشفى من المشاكل الصحية التي تعرضت لها، وتسببت بتأجيل مواعيد الحفلات الأصلية من يوليو (تموز) إلى ديسمبر (كانون الأول). واعتبرا أن وعكتها الصحية لا تمنحها الحق لإهمال جمهورها. وختم المدعيان أوراق القضية بالكشف عن أنهما تكبّدا مبلغ 155.90 دولاراً و292.50 دولاراً على التوالي لمتابعة ليلتين من جولتها، لكنهما حالياً يطالبانها قضائياً بالتعويض عليهما، دون أن يحددا القيمة.









مادونا تتعرض للانتقادات





استعرضت صحيفة ديلي ميل البريطانية تاريخ مادونا الطويل في تأجيل مواعيد حفلاتها، حيث تعرضت لانتقادات شديدة من جمهورها خلال المرحلة الأولى من جولتها الأمريكية الشهر الماضي، عندما ظهرت على المسرح الساعة 11:00 مساءً بدلاً من الساعة 8.30.







ورغم التأخير، قدمت عرضاً سيئاً جداً، أصاب جمهورها بالصدمة، فسارعت الجهات المنظمة إلى القول بأن الأداء السيئ سببه مشاكل فنية، آملة ألا يتكرر الأمر، لكنه تكرر في اليوم التالي، وصعدت على المسرح الساعة 10:45 بدلاً من 8:30. فانهالت التعليقات والشتائم على مادونا عبر مواقع التواصل، فيما اعتبر آخرون أنهم شعروا بالممل والنعاس، بينما طالب بعضهم باسترداد ثمن تذكرتهم للحفل.