اختطاف مجموعة من الراهبات في هاييتي

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن اتحاد الطوائف الدينية في هاييتي اختطاف 8 أشخاص بينهم 6 راهبات أمس الجمعة في العاصمة بور او برنس، في ظل التصاعد المستمر لجرائم الخطف في البلاد.

وقال المؤتمر الديني الهايتي في مذكرة داخلية: "يؤسفنا أن 6 راهبات من جمعية راهبات القديسة آن اختطفن مع آخرين كانوا على متن حافلة".

وأوضح مسؤول في المؤتمر أن مجموعة مسلحة اختطفت الراهبات في حوالي الساعة السابعة صباحا، أثناء سفرهن إلى مؤسسات تعليمية يعملن فيها.



وتزايدت منذ عدة أسابيع عمليات الخطف التي تستهدف أشخاصا معروفين وعاديين على حد سواء، في بور أو برنس وعلى بعض الطرق الوطنية.



والأسبوع الماضي اختطف طبيب وقاض، وأطلق سراحهما بعد دفع فدية للخاطفين.



وتأتي عمليات الخطف وسط انتشار عنف العصابات في أفقر دول الأمريكيتين، والتي تعاني من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية حادة.

والعام الماضي رجحت الأمم المتحدة أن العصابات تسيطر على حوالي 80 بالمئة من بور أو برنس.



ووافق مجلس الأمن الدولي في أكتوبر على إرسال بعثة متعددة الجنسيات إلى هاييتي بقيادة كينيا لمساعدة الشرطة هناك، إلا أن وصولها قد يستغرق أشهرا.