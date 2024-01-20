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كلية الآداب والعلوم في عمان العربية تعقد ورشة بعنوان مهارات التفك

1/20/2024 2:16:43 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - عقدت كلية الآداب والعلوم / قسم العلوم الأساسية الانسانية والعلمية في جامعة عمان العربية ورشة عمل تدريبية بعنوان
"مهارات التفكير الابداعي والناقد " وذلك بهدف إكساب الطلبة المعارف والمهارات اللازمة لعملية التفكير الابداعي والناقد
وكيفية توظيف تلك المهارات في الجوانب الدراسية والحياتية،
حيث يأتي تنفيذ هذه الورشة كإحدى المبادرات التي تنفذها الكلية
لطلبتها بشكل مستمر وفقاً لرؤيتها
القائمة على أهمية الأنشطة اللامنهجية في بناء شخصية الطلبة وضرورة الانتقال بالعملية التعلمية من التلقين والتقليدية إلى التشاركية والتفاعلية بين المدرس والطالب، الأمر الذي يساهم في ترسيخ المعارف وإكساب الطلبة المهارات العملية والتي بدورها تنعكس على تطوير الجوانب الشخصية والحياتية والعملية
للطالب .

حيث جاءت الورشة التدريبية ضمن أنشطة مساقات التربية الوطنية والمهارات الحياتية والمسؤولية المجتمعية وذلك بمشاركة 30 طالباً وطالبة يمثلون تلك المساقات الدراسية وقد تناولت محاور عديدة من أبرزها:

-مفهوم التفكير
، التفكير الناقد
، التفكير الابداعي

- الفروقات بين أنواع التفكير

- خطوات التفكير الناقد والابداعي

- معايير التفكير الناقد والابداعي

- صفات التفكير الابداعي والناقد
وخصائص المفكر الناقد

- كيفية توظيف التفكير الابداعي والناقد في حل المشكلات


وتم تنفيذ وعرض تلك المحاور التدريبية عبر اتباع المنهجية التشاركية القائمة على تنوع الأساليب التدريبية والتي من أبرزها العصف الذهني ومجموعات العمل ولعب الأدوار والحوار والعرض، وقد تميزت الورشة بنوعية التفاعل من قبل المشاركين الذين مثلوا طلبة الجامعة من مختلف الجنسيات العربية والافريقية الأمر الذي خلق نوعاً من التفاعل والتمازج معرفياً وثقافياً وتدريبياً بين المشاركين.

يذكر بأن الورشة نفذها المدرب الدكتور احمد الجريبيع وبمشاركة الدكتور متعب العتيبي من كلية الآداب والعلوم في قسم العلوم الأساسية الانسانية والعلمية في جامعة عمان العربية وبإشراف وتوجيه من قبل عميد الكلية الدكتورة وفاء العيد ونائب العميد الدكتور يوسف القضاة ورئيس قسم العلوم الاساسية الدكتور محمد العرود.


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