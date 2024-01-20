كلية الآداب والعلوم في عمان العربية تعقد ورشة بعنوان مهارات التفك

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - عقدت كلية الآداب والعلوم / قسم العلوم الأساسية الانسانية والعلمية في جامعة عمان العربية ورشة عمل تدريبية بعنوان
"مهارات التفكير الابداعي والناقد " وذلك بهدف إكساب الطلبة المعارف والمهارات اللازمة لعملية التفكير الابداعي والناقد
وكيفية توظيف تلك المهارات في الجوانب الدراسية والحياتية،
حيث يأتي تنفيذ هذه الورشة كإحدى المبادرات التي تنفذها الكلية
لطلبتها بشكل مستمر وفقاً لرؤيتها
القائمة على أهمية الأنشطة اللامنهجية في بناء شخصية الطلبة وضرورة الانتقال بالعملية التعلمية من التلقين والتقليدية إلى التشاركية والتفاعلية بين المدرس والطالب، الأمر الذي يساهم في ترسيخ المعارف وإكساب الطلبة المهارات العملية والتي بدورها تنعكس على تطوير الجوانب الشخصية والحياتية والعملية
للطالب .
حيث جاءت الورشة التدريبية ضمن أنشطة مساقات التربية الوطنية والمهارات الحياتية والمسؤولية المجتمعية وذلك بمشاركة 30 طالباً وطالبة يمثلون تلك المساقات الدراسية وقد تناولت محاور عديدة من أبرزها:
-مفهوم التفكير
، التفكير الناقد
، التفكير الابداعي
- الفروقات بين أنواع التفكير
- خطوات التفكير الناقد والابداعي
- معايير التفكير الناقد والابداعي
- صفات التفكير الابداعي والناقد
وخصائص المفكر الناقد
- كيفية توظيف التفكير الابداعي والناقد في حل المشكلات
وتم تنفيذ وعرض تلك المحاور التدريبية عبر اتباع المنهجية التشاركية القائمة على تنوع الأساليب التدريبية والتي من أبرزها العصف الذهني ومجموعات العمل ولعب الأدوار والحوار والعرض، وقد تميزت الورشة بنوعية التفاعل من قبل المشاركين الذين مثلوا طلبة الجامعة من مختلف الجنسيات العربية والافريقية الأمر الذي خلق نوعاً من التفاعل والتمازج معرفياً وثقافياً وتدريبياً بين المشاركين.
يذكر بأن الورشة نفذها المدرب الدكتور احمد الجريبيع وبمشاركة الدكتور متعب العتيبي من كلية الآداب والعلوم في قسم العلوم الأساسية الانسانية والعلمية في جامعة عمان العربية وبإشراف وتوجيه من قبل عميد الكلية الدكتورة وفاء العيد ونائب العميد الدكتور يوسف القضاة ورئيس قسم العلوم الاساسية الدكتور محمد العرود.
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