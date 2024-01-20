تربوية عمان العربية تزور مديرية مكافحة المخدرات

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- Khaberni) خبرني - زارت كلية العلوم التربوية والنفسية في جامعة عمان العربية مديرية مكافحة المخدرات وذلك بهدف تفعيل دور الشباب الجامعي وتوعيتهم من أخطار المخدرات.
وتضمنت الزيارة والتي جاءت بتنظيم من قسم التربية الخاصة ومكتب التربية العملية والابداع وخدمة المجتمع في الكلية، وبمشاركة طلبة قسم التربية الخاصة من مرحلتي البكالوريوس والماجستير، مناقشة الأسباب التي تؤدي لانتشار المخدرات في المجتمع، وتخللت الزيارة عرض فيلم قصير حول جهود وطبيعة عمل إدارة مكافحة المخدرات وجولة تعريفية عبر مرافق الإدارة، والاطلاع على عملية إتلاف الكميات المضبوطة وبشكل دوري.
يشار إلى ان هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من النشاطات التي تهدف إلى رفع الوعي لدى الطلبة مما ينعكس بشكل إيجابي على البيئة الجامعية والمجتمع.
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