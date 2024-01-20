تربوية عمان العربية تزور مديرية مكافحة المخدرات

MENAFN - Khaberni) خبرني - زارت كلية العلوم التربوية والنفسية في جامعة عمان العربية مديرية مكافحة المخدرات وذلك بهدف تفعيل دور الشباب الجامعي وتوعيتهم من أخطار المخدرات.

وتضمنت الزيارة والتي جاءت بتنظيم من قسم التربية الخاصة ومكتب التربية العملية والابداع وخدمة المجتمع في الكلية، وبمشاركة طلبة قسم التربية الخاصة من مرحلتي البكالوريوس والماجستير، مناقشة الأسباب التي تؤدي لانتشار المخدرات في المجتمع، وتخللت الزيارة عرض فيلم قصير حول جهود وطبيعة عمل إدارة مكافحة المخدرات وجولة تعريفية عبر مرافق الإدارة، والاطلاع على عملية إتلاف الكميات المضبوطة وبشكل دوري.





يشار إلى ان هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من النشاطات التي تهدف إلى رفع الوعي لدى الطلبة مما ينعكس بشكل إيجابي على البيئة الجامعية والمجتمع.







