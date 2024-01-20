سعرها 8 آلاف جنيه إسترليني.. مزاد علني على أسنان تشرشل

أعلنت شركة مزادات اعتزامها عقد مزاد علني على أسنان رئيس الوزراء البريطاني

الأسبق ونستون تشرشل.

وأوضحت شركة كوتسوولد للمزادات أنه من المقرر بيع مجموعة من الأسنان الصناعية التي ارتداها ونستون تشرشل خلال خطابه «سنقاتل على الشواطئ» في مزاد علني الشهر المقبل، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «الغارديان» البريطانية.

ومن المتوقع أن تباع أطقم الأسنان المثبتة بالذهب ما بين 5000 جنيه إسترليني و8000 جنيه إسترليني عندما يتم طرحها للبيع في شلتنهام في 6 فبراير.

وقالت ليز بول، مديرة شركة كوتسوولد للمزادات: «لا بد أن أسنان تشرشل الصناعية كانت من بين أكثر العناصر غير العادية التي قمنا ببيعها على الإطلاق».

ويُعتقد أن الأسنان يمكن أن تجلب أكثر بكثير من السعر الإرشادي، وفي عام 2010 بيعت الأسنان بمبلغ 15.200 جنيه إسترليني بمزاد في نورفولك.

وكان لدى رئيس الوزراء الراحل أطقم أسنان مصنوعة خصوصاً للمساعدة في التغلب على اللثغة التي أصيب بها في طفولته، وكان يحمل زوجاً احتياطياً في جميع الأوقات. ويُعتقد أنه تم صنع ما يصل إلى أربع مجموعات من الأسنان له، مع دفن واحدة على الأقل معه.

وتم تصميمها لتشرشل من قِبل طبيب أسنانه، السير ويلفريد فيش، وصنعها الفني ديريك كودليب، الذي احتفظ أيضاً بقطعة احتياطية لحالات الطوارئ.

وتم التبرع بهذه القطعة الاحتياطية لمتحف الكلية الملكية للجراحين في لندن، الذي أكد أن «طقم الأسنان كان بمنزلة دعم جسدي ونفسي حاسم لتشرشل».

وأضاف: «لقد سمح له بالتحدث بفعالية، وهي سمة حيوية لأي سياسي، وخاصة بالنسبة إلى شخص كانت مهاراته في التحدث عنصراً أساسياً في نجاحه»، متابعاً: «طوال حياته، كان تشرشل يطارده الخوف من فقدان قدرته على الكلام».

وإلى جانب أطقم الأسنان، فإن الميكروفون الذي استخدمه تشرشل للإعلان عن نهاية الحرب العالمية الثانية معروض للبيع أيضاً، بسعر يقدر بما يتراوح بين 5 آلاف جنيه إسترليني و8 آلاف جنيه إسترليني.