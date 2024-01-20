أستراليا تشهد موجة شديدة الحرارة تزيد خطر حرائق الغابات

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن أجزاء من أستراليا الغربية تشهد اليوم السبت موجة حر شديدة، ما يزيد من خطر حرائق الغابات في الولاية الشاسعة.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية "تحذيرا من موجة حر شديدة" اليوم السبت في منطقتي بيلبارا وجاسكوين النائيتين في أكبر ولاية في أستراليا، محذرا من أن درجات الحرارة هناك قد تصل إلى أربعين درجة مئوية في مطلع الأسبوع.

وفي بلدة بارابوردو للتعدين في بيلبارا، على بعد حوالي 1500 كيلومتر شمالي عاصمة الولاية بيرث، من المتوقع أن تصل درجة الحرارة القصوى إلى 47 درجة مئوية اليوم السبت، أي أكثر من ست درجات فوق متوسط الحد الأقصى لشهر يناير، وفقا لبيانات التنبؤ. وبلغت درجة الحرارة 42.7 درجة مئوية في الساعة 11.00 صباحا (03.00 بتوقيت غرينتش).

تم تسجيل أعلى درجة حرارة مسجلة في أستراليا بلغت 50.7 درجة مئوية في مطار أونسلو في بيلبارا في 13 يناير 2022.

ويزيد الطقس الحار اليوم السبت من مخاطر حرائق الغابات في موسم حرائق شديد الخطورة بالفعل في ظل ظاهرة النينيو المناخية، والتي ترتبط عادة بطقس بالغ السوء يشمل حرائق غابات وأعاصير وجفاف.

ويأتي هذا التحذير بعد أن كافح مئات من رجال الإطفاء في وقت سابق من هذا الشهر حريق غابات خرج عن السيطرة بالقرب من بيرث وسط ارتفاع درجات الحرارة، مما أدى إلى عمليات إخلاء.

وكان موسمي الحرائق الأخيرين في أستراليا هادئين مقارنة بما أطلق عليه "الصيف الأسود" في 2019-2020 لحرائق الغابات التي دمرت مساحة بحجم تركيا، وقتلت 33 شخصا وثلاثة مليارات حيوان وعدد هائل من اللافقاريات.





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