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هيئة الدواء المصرية تحذر من 3 أدوية مغشوشة في الأسواق

1/20/2024 2:16:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرا للمواطنين من 3 أدوية مغشوشة في الأسواق، هي بريزولين prisoline eye drop، وcompositing inhaler.

وقالت الهيئة في بيان لها أمس الجمعة إنه تم وقف تداول وضبط وتحريز المستحضر المقلد من الدواء بريزولين prisoline eye drop، وهو مضاد حيوي يعمل على تضييق الأوعية الدموية والاحتقان.

كما حذرت من المستحضر compositing inhaler، مؤكدة أنه تم وقف تداوله وضبط وتحرير المستحضر المقلد في السوق، الذي يستخدم في علاج مرض الربو ومرض الانسداد الرئوي الشهير، ويستخدم للأطفال.

وأهابت هيئة الدواء بالمواطنين عدم شراء أدوية من خارج الصيدليات المرخصة، وفي حالة الشك في هذه الأدوية لا بد من الرجوع إلى هيئة الدواء أو الاتصال بالخط الساخن للهيئة على الرقم 15301.

وفي وقت سابق، أصدرت الهيئة قرارا بوقف تداول وضبط وتحريز العبوات المقلدة من دواء سوبراكس 100 مجم، مشددة على المواطنين بعدم شراء المستحضرات الصيدلية إلا من الصيدليات المرخصة.

كما حذرت من عبوات مقلدة لأقلام أوزمبك 1 مجم Ozempic 1 mg pre-filled pen، المستخدمة في علاج مرضى السكر من النوع الثاني، حيث يساهم في خفض مستويات السكر في الدم.


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