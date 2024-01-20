موراي ويوكيتش يقودان ناجيتس للفوز على سلتيكس في دوري كرة السلة الأمريكي

سجل جمال موراي 35 نقطة وأضاف نيوكلا يوكيتش 34 نقطة ليقودا فريق دنفر ناجيتس للفوز على بوسطن سلتيكس 102 / 100 خلال المباراةن التي جمعتهما مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأضاف يويكتش 12 متابعة وتسع تمريرات حاسمة ،ليساعد حامل اللقب على إنهاء سلسلة انتصارات سلتيكس على أرضه والتي وصلت إلى 20 مباراة.

في المقابل، سجل جايسون تايتم 22 نقطة وثماني متابعات ،وأضاف ديريك وايت 24 نقطة وكريستابس بورزينجيس 21 نقطة لفريق سلتيكس.

وفي بقية المباريات، شارلوت هورنيتس على سان أنطونيو سبيرز 124 / 120 ، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على أورلاندو ماجيك 124 / 109 ، وأتالانتا هوكس على ميامي هيت 109 / 108.

كما فاز فينيكس صنز على نيو أورليانز بيليكانز 123 / 109 ، وبورتلاند ترايل بليزرز على إنديانا بيسرز 118 / 115 ، وبروكلين نتس على لوس أنجليس ليكرز 130 / 112.

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