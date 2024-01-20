موراي ويوكيتش يقودان ناجيتس للفوز على سلتيكس في دوري كرة السلة الأمريكي

(MENAFN
- Al-Bayan)
سجل جمال موراي 35 نقطة وأضاف نيوكلا يوكيتش 34 نقطة ليقودا فريق دنفر ناجيتس للفوز على بوسطن سلتيكس 102 / 100 خلال المباراةن التي جمعتهما مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وأضاف يويكتش 12 متابعة وتسع تمريرات حاسمة ،ليساعد حامل اللقب على إنهاء سلسلة انتصارات سلتيكس على أرضه والتي وصلت إلى 20 مباراة.
في المقابل، سجل جايسون تايتم 22 نقطة وثماني متابعات ،وأضاف ديريك وايت 24 نقطة وكريستابس بورزينجيس 21 نقطة لفريق سلتيكس.
وفي بقية المباريات، شارلوت هورنيتس على سان أنطونيو سبيرز 124 / 120 ، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على أورلاندو ماجيك 124 / 109 ، وأتالانتا هوكس على ميامي هيت 109 / 108.
كما فاز فينيكس صنز على نيو أورليانز بيليكانز 123 / 109 ، وبورتلاند ترايل بليزرز على إنديانا بيسرز 118 / 115 ، وبروكلين نتس على لوس أنجليس ليكرز 130 / 112.
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