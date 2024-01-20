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نافيا أن يكون لا يتلقى الاهتمام الجماهيري الكافي.. السنغالي ساديو ماني يبدي سعادته باللعب في الدوري السعودي

1/20/2024 2:16:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أبدى السنغالي ساديو ماني مهاجم منتخب السنغال، سعادته باللعب في الدوري السعودي، نافيا أن يكون لا يتلقى الاهتمام الجماهيري الكافي مثلما عليه الحال في الدوريات الخمس الأوروبية الكبرى.

وقال ماني للصحفيين بعد تسجيله الهدف الثالث في شباك الكاميرون في المباراة التي انتهت 3 /1 لمنتخب بلاده اليوم الجمعة في كأس أمم أفريقيا: "هذا ماتعتقده أنت لأنني لست في أوروبا، هذا يحزنكم لأنه إذا لم تلعب في أوروبا فهذا لا يهم، لن أكون موجودا كلاعب".

ولعب ماني لليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني قبل الانضمام إلى النصر السعودي العام الماضي.

وأضاف ماني : "لحسن الحظ يمكنني القول أن الدوري السعودي جيد للغاية ويشاهده الجميع في العالم، لذلك بالنسبة لي، طالما أنني أقدم ما لدي واستمتع بكل دقيقة، فهذا هو الأكثر أهمية، بالنسبة لي لا يهم أي شيء آخر".

وضمن الفوز للسنغال التأهل إلى دور الستة عشر بأمم أفريقيا مع تبقي مباراة في دور المجموعات.

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