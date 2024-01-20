عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية سلوفينيا يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي تانيا فاغون نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية جمهورية سلوفينيا تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها لاسيما الإنسانية.

كما استعرضا أهمية تكثيف المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار والأولوية القصوى لتأمين الحماية لكافة المدنيين ومنع المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية في غزة.

وأكد سموه ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، مشيرا إلى أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزة وتكثيف المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين المتضررين من الأزمة الراهنة.

كما بحث سموه ومعالي تانيا فاغون العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تطلع دولة الإمارات إلى العمل مع سلوفينيا بهدف دفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب من النمو والتطور في المجالات كافة بما يدعم التطلعات التنموية للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.





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